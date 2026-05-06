A vádirat szerint a két fiatalkorú még 2025. november elején, hajnalban, gyermekkorú fiú barátjukkal Mezőkövesden, egy szabadidő parkban álló, sóderszállító billencset a benne hagyott kulcs segítségével beindítottak.

A vádlottak egymást felváltva, engedély nélkül vezették a munkagépet. Utoljára a kicsi vezette, aki nekiment két világító kandelábernek, majd a közelben lévő tóba hajtott, ahol a munkagép az oldalára borult. A vádlottak és társuk személyi sérülés nélkül megúszták, de a büntetés nem maradt el.

A gépet a tóból csak daru segítségével lehetett kiemelni, közel 200.000 forint kár keletkezett a benne. A kandeláberek összetörése az önkormányzatnak 300.000 forint kárt okozott.

Az ügyészség az egyik büntetett előéletű fiatalkorúval szemben fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, próbaidőre felfüggesztve, amelynek tartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll.