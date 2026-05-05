Múlt héten zajlott 2026-os Pekingi Autószalon, melyet a Vezess három újságíróval igyekezett meghódítani. Nem állítjuk azt, hogy az alábbiakban általánosabb körképet mutatunk arról, mi minden volt a szalonon, mert azzal a lehetetlenre vállalkoznánk. A 2026-os rendezvény valójában nem is egy, hanem két Hungexpo-szerű, egymás mellett lévő területen kapott helyet, melyeket egybenyitottak. Így volt 380 ezer négyzetméteres az összterület, rajta 17 pavilonnal, ezernél is több kiállítóval, 1451 autóval, 71 koncepcióval és 181 világpremierrel. Idén 890 ezren fordultak meg a rendezvényen tíz nap alatt, nem csoda hát, hogy több helyi, illetve nemzetközileg ismert étterem és kávézó, pl. a Starbucks és a McDonald’s is kitelepült, hogy kiszolgálja az éhes-szomjas embereket.

Kollégáimmal együtt több különböző szemszögből próbáltuk feldolgozni az ép ésszel szinte befogadhatatlan információmennyiséget, a látottakról-tapasztaltakról az elmúlt napokban több cikkben is beszámoltunk a Vezessen.

Ekkora terület szimpla bejárása is emberes feladat egyetlen nap alatt, és akkor még a részletekben elmerülésről nem is beszéltünk. Egyszer azért hellyel-közzel végigfutottam a pavilonok többségét, meg sem álltam 23 ezer lépés alatt. Mindenben azért nem merültem el részletesen, már csak azért sem, mert legalább két pavilonnyi kiállító – vegyesen autómárkák és autóipari beszállítók – még a nevüket sem írták ki számunkra érthető karakterekkel a térképeken.

De miért is tennék: ott van nekik másfél milliárd ember, akik így is megértik az üzenetüket. Egyhetes kínai utam során többször is eszembe jutott a gondolat, akár az utcaképet látva a sok ismeretlen márkával: hogyan tudnak dönteni a bőség zavarában a vevők arról, hogy melyik autót válasszák? Valahol durva az is, hogy ennyi cég képes egymás mellett megélni, bár a belföldi piac önmagában kb. háromszor akkora, mint Európa. Csak tartson is ki a lendület, bár az előrejelzések nem ezt vetítik előre, hanem a tömeges összeomlást. A népességnövekedés megállt, a belső piac a határához ért. Nem véletlen, hogy új területeket, így Európát is igyekeznek meghódítani.

Térjünk vissza a szalonhoz, ahonnan hoztunk nektek egy fotóválogatást, lejjebb pedig egy kicsit részletesebben is elmerülünk a kiállítás néhány érdekességében!

Európának szánt kínai sportkocsi: Denza Z

A világ első intelligens szuperautójának nevezi a BYD prémiummárkája, a Denza az egyszerűen Z-nek nevezett 2+2 üléses sportkocsit, melynek ott voltunk a világpremierjén. Vonásaiért Wolfgang Egger felel, aki az Alfa Romeo, az Audi és a Lamborghini után immár évek óta a BYD márkáinak tervez európai szemmel is vonzó autókat.

Tisztán elektromos hajtást kap a Denza Z, ami nem feltétlen jelent egyet a könnyedséggel, de a gyártó alacsony tömeget ígér, konkrétumok megnevezése nélkül. Teljesítményből viszont biztos nem lesz hiány: 1000-nél több lóerőt kap a sofőr, mellyel 2 másodperc alatti 0–100 km/órás sprintekre lesz képes az autó. Ha a BYD által fejlesztett, mindössze ujjnyi vastag cellákból álló blade-telepek lemerülnek, az autót akár 1500 kW-os teljesítménnyel percek alatt is újra lehet majd tölteni. A Flash Charging technológia részleteiről, mely hamarosan Magyarországra is megérkezik, itt írt a Vezess.

A Denza Z nemcsak hogy úton van Európába, de már itt is van, állítólag már körrekordot is döntött a Nordschleifén – azt azonban nem mondták el, milyen kategóriában, pontos köridőt sem közöltek. Teljes pompájában az öreg kontinens némi lemaradással, a goodwoodi Festival of Speeden láthatja az autót, de először itt kezdik árulni, csak aztán Kínában.

Ez most a BYD csúcsa: Seal 08 és Sealion 08

Itthon sem szűk a BYD modellválasztéka, a kínai kínálat mellett azonban eltörpül. Maga a BYD mint autómárka is másképp néz ott ki: több modellcsalád létezik, melyeken belül azonos dizájnfilozófia mentén épülnek a különböző modellek. Itthon ebből nem látunk sokat, de például a Seal, a Seal U vagy a Sealion az Ocean sorozat tagjai, míg a Tang vagy az Atto 3 a Dynasty szériát erősítik. Épp ezért hivatalosan csak az Oceanre vonatkoztatva nevezte meg a gyártó a Seal 08-at, illetve a Sealion 08-at csúcsmodellekként. A nullát egyébként el szokta hagyni a névből Európában a BYD.

A Seal a szedánt, a Sealion a szabadidőjárművet jelöli, fő jellemzőik azonban közösek: 5,1 méternél is hosszabbak, prémiumminőséget sugároznak és családi használatra szánták őket – az SUV-ban akár hat független üléssel is három sorban.

Itt is elérhető lesz a villámtöltés, de a tisztán elektromos változat mellett konnektoros hibridként is kaphatóak lesznek az adaptív futóműves, 21 colos felnikkel szerelt autók. Belül egy gombnyomásra vízszintesbe dőlő ülések, hátul elektromos lábtámaszok várnak, a könyöklőben érintőképernyővel. Minden ülés fűtött, szellőztetett és masszázsfunkcióval ellátott.

Bearanyozták a világ jelenlegi leggyorsabb autóját

1306 lóerővel sem volt gyenge a Yangwang U9, melyet kipróbálhattunk a BYD saját versenypályáján, azonban akinek ez nem elég, az végre megveheti a csúcsváltozatot. A 3000 lóerős Yangwang U9 Extreme az a négykerekű, melynél jelenleg nincs gyorsabb a bolygón, 496,22 km/órával repesztett a négy villanymotorral szerelt szörnyeteg.

Gyártása a „The Dawn” névre hallgató csúcsverzióval indul meg. Ebből csak harminc példány készül, mind a képeken látható feketébe hajló színben, de a fényezésbe aranyport is kevernek. Vélhetően ezek az autók gyűjtőknél kötnek ki, feltéve, ha hajlandóak lesznek az átszámítva 90 millió forintnak megfelelő alapár helyett 450 milliót kicsengetni a kasszánál.

A világ legnagyobb repülő autója

Ellenben az európai és a tokiói, ún. mobilitási kiállításba áthajló szalonokkal, a Pekingi Autószalon megmaradt vegytisztán autós, illetve közúti közlekedéshez szorosan köthető expónak. Csak helyenként bukkantak fel olyan mellékvonalak, mint a különféle repülőalkalmatosságok, bár az tény, hogy a CATL akkugyártó érdekeltségébe tartozó Autoflight előtt mindenki megállt. Nem csoda, hisz a világ legnagyobb repülő autóját, a Matrixot állították ki.

Az öttonnás, függőleges fel- és leszállásra is képes jármű szárnyfesztávolsága 20 méter, de majdnem ilyen hosszú is, 17,1 méteres. Magassága 3,3 méter, és kétféle kivitelben – utas- vagy teherszállító – készítik. Emberből businessosztályt kínáló kényelemben 10-et, első osztályú komfortfokozatban hatot képes reptetni, a teherszállító verzió pedig 1500 kilót bír el, és nagyobb, előrefelé nyíló ajtókat kap.

Tisztán elektromos verzióban 200 km-t bír a 173,8 kWh-s akkupakk hat utassal, míg hibrid-elektromos verzióban a hatótáv 1500 kilométer.

Európai prémiummárkák, hol vagytok?

Látva a monstre szalont, a fentieken felül leginkább a három német prémiummárka pekingi jelenlétére fókuszáltam. A Mercedes-Benznél tényleg csak azt lehetett mondani, hogy jelen vannak: volt ugyan egy nagyobb standjuk régebbi autókkal, valamint az AMG GT XX-szel berendezve, de üzenetük leginkább csak arról szólt, hogy Kína, itt vagyunk. A világ ugyan itt láthatta először az elektromos GLC L-t, vagyis a hosszabb tengelytávú verziót a tavaly decemberben bemutatott SUV-ből, de ez csak a bolygó ezen a részén érdekes.

Az Audi külön műfajt képviselt, melyet már a hivatalos térképen is feltüntettek. Volt ugyanis a karikás és a betűs Audi (bocsánat, AUDI), de szerencsére ezek egymás mellett kaptak helyet. Míg a karikásoknál a hagyományos modellek legtöbbször nyújtott tengelytávú (L) verziói voltak, addig a kínai AUDI-nál egy premiert is láthatott a nagyközönség: az E7X egy 5049 mm hosszú, háromméteres tengelytávú elektromos SUV, akár 109 kWh-s akkumulátorral. Amikor ott jártunk, élénkebben érdeklődtek a kínai AUDI iránt az emberek a karikás anyamárkával szemben.

A legnagyobb tűzijátékkal a BMW szolgált, akik a 7-es sorozat frissítésének világpremierjét időzítették a Pekingi Autószalonra. Magyar szempontból érdekes volt még a debreceni BMW nyurga testvérét, az itt bemutatkozó iX3L-t látni, de újdonságnak számított az i3L is. A bajor márka vezérei közül többen is jelen voltak, üzenve, hogy ők tényleg komolyan gondolják a kínai jelenlétet, még ha a versenyben az európai gyártók mostanság igencsak nagy pofonokat kapnak a helyi márkáktól.

Ezekből a pofonokból talán a Porsche kapta a legtöbbet: a kínai vevők annyira elfordultak tőlük, hogy az tátongó lyukat ütött a stuttgartiak költségvetésén. Így is volt világpremierjük a Cayenne Turbo Coupé Electric képében, emellett a leglátványosabb stand különdíját nálam elvitték a felsorakoztatott klasszikus modellekkel és versenyautókkal.

