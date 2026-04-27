Lapunk, a Vezess több újságírója ellátogatott a Pekingi Autószalonra, néhányunknak pedig arra is lehetősége volt, hogy kérdéseket tegyen fel Stella Li-nek, a BYD ügyvezető alelnökének. Azok után, hogy a kínai autóipar legnagyobb márkája kapcsán felröppentek a hírek, hogy kacérkodnak az F1-gyel, adta magát a kérdés, hogy mi igaz ebből.

„Kínában nincs ilyen jellegű motorsport-kultúra. Még tanulunk, de nagyon jó a kapcsolatunk a Forma-1 vezetőségével. Felkutatjuk, milyen lehetőségei vannak a BYD-nek, hogy demonstrálhassuk az alapvető technológiánkat” – fogalmazott Li, hozzátéve, hogy „érdekes” számukra a sportág.

Li egy másik alkalommal, szintén az autószalonon elmondta, Sanghajban találkoztak is Stefano Domenicali F1-vezérrel, és hozzátette, rendszeres kapcsolattartás van köztük – ez azért nem elhanyagolandó részlet.

Más kérdés azonban, hogy a jelenlegi 11 istálló mennyire könnyen engedne maguk közé egy új tagot, aki maga is kihasítana egy szeletet a bevételi tortából. Ez tűnik a nehezebb útnak, azonban ezzel együtt sem szűnnek meg a BYD lehetőségei: az Alpine Forma-1-es csapatában is van eladó részesedés, melyet adott esetben akár megszerezhetnének, bevásárolva magukat a sportágba.