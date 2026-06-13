A 2024-es Brit Nagydíj időmérője óta először fordult elő az Aston Martinnál, hogy Lance Stroll megverje Fernando Alonsót egy időmérőn. Erre most, a 2026-os Barcelona-katalóniai Nagydíj szombati napján került sor. Tény, hogy ezzel nem érdemes villogni, mivel a gyorsabb kanadai is kb. egy másodperccel volt lassabb a riválisoknál, a zöld csapat teljesen a mezőny végén kullogott.

A 42 időmérős gyenge széria megszakítása nem különösebben hatotta meg Strollt. “Nem érdekel” – mondta, amikor megkérdezték tőle, mit érez a történtek után. Amikor tovább forszírozták, hogy többet számított volna-e egy ilyen részsiker az időmérő későbbi szakaszában, a kanadai nem túl kedves stílusban felelt.

“Nem tudom. Leszarom”

– mondta.

Valószínűleg Alonsót sem hatja meg annyira, hogy megverte a csapattársa, számára talán az fájhat inkább, hogy a teljesen utolsó, 22. rajthely a valaha volt legrosszabb időmérős eredménye hazai pályán.