Papíron ötszemélyes, de a gyakorlatban inkább négy fő férhet el az új elektromos C-osztályban kényelmesen. A nagy és szélesre tárható elülső oldalajtók révén könnyű a beszállás az autóba. Hátul sem kell erőlködni, de a fejre azért érdemes vigyázni az ereszkedő tetőív miatt. Bár az akkumulátorok a két tengely közé, mélyre kerültek, a küszöb nincs magasan, ahogyan padló sem.

Az új elektromos C‑osztály a Mercedes MB.EA nevű, kifejezetten elektromos autókhoz fejlesztett padlólemezre épül, amelyet a Mercedes legújabb EV‑modelljeihez használ. Talán elsőre nem mondaná meg senki, de ennek köszönhetően az elektromos C-osztály 97 milliméterrel hosszabb tengelytávval bír, mint a hagyományos hajtású változat. Ez különösen a hátsó üléseken helyet foglalók számára jó hír, ott ugyanis ezzel nagyobb lábtér áll rendelkezésükre. Bár a panorámatető a szériafelszereltség része, a maximális fejtér elöl 22, hátul 11 milliméterrel így is nagyobb.

És ne feledkezzünk meg az „egymillió dolláros kérdésről:” be tudok-e ülni magam mögé, ha a vezetőülésből a hátsó üléssor felé veszem az irányt? Nos, a válasz igen, de azért a lábtér korlátozott 187 cm magas ember számára. A tető lejtése miatt a fejtér sem annyira nagy már a hátsó üléssorban egy magasabb ember számára. Ugyanakkor a hátsó ülések is kényelmesek és a középről kihajtható könyöktámasznak köszönhetően hátul is lehet komfortosan utazni.

Az elektromos C-osztály vezetőülésében helyet foglalva az első, ami feltűnhet, az a teljesen digitális műszerfal. A szinte oszloptól oszlopig húzódó – egészen pontosan 39,1 colos, vagyis nagyjából 99,3 centiméter képátlójú, egyetlen képernyőből álló MBUX Hyperscreen – egészen sajátos vizuális élményt nyújt, köszönhetően annak, hogy több mint ezer apró LED-es háttérvilágítással bír. Kérhető ugyanakkor a modell Superscreennel is, olyankor nincs kijelző az utasoldalon. Mindkét kialakítás 11, különféle tematikájú – például északi fényeket idéző – stílusban is megjeleníthető. Az infotainment rendszer mesterséges intelligenciát használó virtuális asszisztenst is kínál. A márka saját operációs rendszere, az MB.OS pedig akár a felhőn keresztül, azaz vezeték nélküli adatkapcsolaton keresztül is frissíthető utólagos funkciókkal.

Kétségtelen, hogy a Hyperscreen jó ideig le tudja nyűgözni azokat az utasokat, akik most találkoznak először ilyennel, de nem ez az egyetlen „wow” effekt az új elektromos C-osztály fedélzetén. A másik különlegesség a panoráma napfénytető belső felületén megjelenő, mintegy 161 darab apró fénylő LED-pont, amelyek együtt egy csillagos égboltra emlékeztető mintát rajzolnak ki. A fejlesztés akár hangulatvilágítással is kombinálható.

Leszámítva a látványt uraló képernyőt, a belső tér kialakítása sallangmentes és letisztult – akár klasszikus mercedesesnek is mondhatnánk. A két első ülés közötti konzol ideális magasságban van, két pohártartó és két vezeték nélküli okostelefon-töltő is helyet kapott rajta, a könyöklőben pedig egy nagyobb rekesz áll rendelkezésre, ami jól jön, mert az ajtózsebek csak jelzésértékűek, és szerényebb méretű a kesztyűtartó is.

A legtöbb funkció nyilván a menüből működtethető, de ebben a modellben számos korábban kritizált ergonómiai bakit kijavítottak. Az alul egyenesre vágott kormányra visszatértek a görgőkapcsolók, amelyekkel a műszeregységben megjelenő információk szelektálhatók; illetve az ülések állítására is ismét fizikai kapcsolók szolgálnak. A középkonzolon további gombokat találunk.

A szellőzőnyílások masszív fémhatású megjelenést ötvöznek a technológiai ihletésű esztétikával: a kis, beépített lamellák színes fényekkel jelzik a klímarendszer hőmérséklet‑beállításait, a hangulatvilágítás pedig rövid ideig ehhez igazítja a saját színét. A Mercedes-Benz most először alkalmaz 3D dombornyomású, vízszintes vonalgrafikát és kétszínű kialakítást a hangszórórácsokon, amelyek a Burmester 3D Surround audiorendszer esetében nemesacélból készülnek.

Az elektromos állítású vezetőülés alapvetően stabilan tartja a testet, a háttámla deréktámasza négy irányban állítható, így a gerinc természetes görbületéhez igazítható, ez hosszabb utazásoknál különösen jól jön. Az ülés a fűtésen túl masszázsfunkcióval és ülésszellőztetéssel is kérhető. A műszerfal alatt tágas a hely, így a bal láb félig kinyújtott állapotban pihenhet a kerékdob mellett.

A dinamikus vezetést kedvelők sportüléssel is kérhetik az új modellt, amely erősebb oldaltámaszt ad a gyors kanyarokban. Minden ülés megkapta az AGR, azaz az „Aktion Gesunder Rücken” hátbarát tanúsítványt, ami igazolja, hogy kiemelkedően ergonomikus, és segít megelőzni vagy enyhíteni a gerinc- és hátfájdalmakat.

Szemre és tapintásra egyaránt kellemes kárpitok uralják a belső teret. Az alapfelszereltség része a Softtorino műbőr‑szövet kárpit. Az új Twisted Diamond mintázat pedig az elegáns, rombusz alakú perforációt és kontrasztos varrásokat kombinálja. Az ajtók középső paneljei ugyanezt a grafikai motívumot viszik tovább kontrasztos színű varrásokkal. Ez a beltéri dizájn viszont kizárólag a Nappa bőr sportülésekkel és az új Tagua barna színnel érhető el. Az AMG Line sportülés csomag megrendelése esetén az ajtók és a műszerfal bizonyos részeit is prémium minőségű, Nappa bőrhatású borítással és díszvarrással látják el.

A leendő vásárlók alapvetően háromféle színkoncepció (fekete, bükkbarna és elefántcsont-bézs) közül választhatnak. A díszítő elemek kínálata pedig a természetes szálas, méhsejt-mintázatú, fehér kivitelektől a szürke vagy barna színű, finom vonalú nyírfán át egészen a high-tech AMG szénszálas burkolatokig terjed.

Érdekesség, hogy a vegánokra is gondoltak, mivel olyan kárpitokkal és burkolatokkal (az üléskárpitoktól és a tetőbélésen át az oszlopokig, az ajtópanelekig és a szőnyegekig) is kérhető a C-osztály, amelyek nem állati termékek felhasználásával készültek. Ez a megoldás már ismerős lehet a GLC-ből, és első ránézésre megtévesztően hasonlítanak a valódi, állati eredetű bőrkárpitokra. A Mercedes-Benz ezzel kapcsolatban megkapta a Vegan Society minősítését is. Bármelyik beltér mellett döntünk, a C‑osztály hét légzsákkal óvja az utasokat.

Az újdonság hőszivattyúval felszerelt, aminek köszönhetően 20 perces úton, –7 °C-os hidegben a beltér kétszer olyan gyorsan melegszik fel, mint a hagyományos hajtású modellekben. És mindehhez nagyjából feleannyi energiára van szükség.