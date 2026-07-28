A Mercedes-Benz C-osztály egy középkategóriás prémiumautó, amely eredetileg 1993-ban mutatkozott be a 190-es (W201) utódjaként. Az A-osztály megjelenéséig, egészen 1997-ig ez volt a márka belépőmodellje. Az első generációnál a Mercedes-Benz a W202-es elnevezést alkalmazta, a 2000-ben érkező utód (W203) leginkább kerek ikerlámpáiról volt ismert. 2007-ben érkezett a harmadik generáció (W204), amely már kupé kivitelt is kínált a szedán mellett. A negyedik generáció (W205) 2014-ben került gyártásba, itt mutatkozott be a plug-in hibrid hajtásrendszer. 2021-ben megjött az ötödik kiadás, a W206. 2026 áprilisában aztán leleplezték a tisztán akkumulátortechnológiás változatot, amely nagy ugrással a W520-as típusjelölést kapta.
Miért ennyire más az utóbbi kódneve? Mert a C-osztály kifejezésen kívül nincs köze a belső égésű modellhez. Más platformra épülnek és teljesen máshogy is néznek ki, noha mindkettő a Mercedes-Benz kínálatának része. A korábban használt nomenklatúra szerint EQC lett volna a neve, de aztán a márka az EQ kifejezést kivezette, így maradt az eredeti – és kissé megtévesztő – típusjelzés.
A vásárlók pontosan azt kapják majd ettől az új modellváltozattól, amit elvárnak: a teljesítmény, a kényelem, a dinamika és az intelligencia tökéletes egyensúlyát. Mindezeken felül ez minden idők legerősebb és legsportosabb C‑osztálya, amely kiemelkedő, valós használatban mérhető hatótávot kínál – miközben az utastér egy nyugodt prémiummenedéket jelent a vezető számára” – mondta az újdonsággal kapcsolatban Ola Källenius, a Mercedes‑Benz Group AG igazgatóságának elnöke.
Néhány hete indult be Kecskeméten a modell gyártása, a minap pedig már Helsinkiben próbáltuk ki az új elektromos C-osztályt. Arra kerestük a választ, hogy vajon mennyit sikerült a fenti ígéretből valóra váltani.
Külső
A C-osztály mindig is a Mercedes-Benz egyik legnépszerűbb modellje volt, klasszikus négyajtós, háromdobozos (motortér, utastér, csomagtartó) szedán és kombi karosszériával. A stuttgarti márka az elektromos hajtás bevezetésével újraértelmezte a formát. A légellenállás csökkentése érdekében feláldozták a hagyományos lépcsős hátú megoldást, helyette ötajtósnak látszó, fastback formát alkottak.
A belső égésű motoros szedán hossza 4751 mm, amelynél az új elektromos C-osztály több mint 13 centiméterrel hosszabb. Széltében is robusztusabbá vált a villanyautó, 72 milliméterrel toldották meg. A magasságnál szintén mérhető a növekedés, ami a padlólemezbe épített akkumulátorpakk miatt megszokott jelenség az elektromos autóknál: a belső égésű szedán nagyjából 1437-1455 mm-es magasságához képest az elektromos kivitel 1503 mm magasra nyúlik. Az elektromos változat tengelytávja közel tíz centi bővülés után 2962 mm-es.
A 4883 mm hosszú, 1892 mm széles és 1503 mm magas autó karakteres jegyei közé tartozik az alacsonyra futó orrkialakítás, az ívelt tetővonal és a lekerekített hátsó rész. Ezek együttesen kupészerű sziluettet alkotnak. A rövid túlnyúlások, a domború oldalfelületek és a karaktervonalak együtt sportos, „széles vállú” kiállást kölcsönöznek az új elektromos C‑osztálynak. Az elülső légbeömlők, valamint a hátsó lökhárító alsó részének diffúzorszerű kialakítása együttesen tovább növeli a modell sportos karakterét.
Amiről igazán könnyű lesz azonosítani a modellt, az az 1050 darab világító LED-ből álló, animálható hűtőrács, amely a GLC-hez hasonlóan igyekszik a klasszikus Mercedes-modellek hangulatát átültetni napjainkba. A modern mercedeses megjelenéshez hozzátartoznak a LED-csillaggal díszített fényszórók. A nappali menetjelző lámpák, az oldalsó helyzetjelző lámpák és az irányjelzők „napellenzőszerű” kialakítása nappal és éjszaka egyaránt látványossá varázsolja az autót.
Csillagból hátulra is jutott bőven, hiszen a márkajelzésen túl az oldalanként két-két lámpa is ezt rajzolja ki. Fontos jellemzője még a C-osztálynak a karosszéria síkjába süllyedő kilincsek, amelyek akkor bújnak elő, ha megközelítjük a kocsit, zsebünkben a kulcsmentes indítást lehetővé tevő slusszkulccsal.
Tény és való, hogy egy elektromos szedánnál nem elhanyagolandó az aerodinamikai teljesítmény, mivel az alacsonyabb légellenállás nagyobb hatótávot tehet lehetővé. A 0,22-től kezdődő légellenállási együtthatójával a teljesen elektromos C-osztály kiemelkedő helyet foglal el a szegmensében. A 18-20 colos, síkba süllyesztett kerekek és gumiabroncsok szintén aerodinamikailag optimalizáltak.
Mivel az orrban maradt szabad hely, sikerült ott helyet szorítani egy 101 literes frunknak. Így a hátsó fő csomagtartóval (470 liter) együttesen 571 liternyi helyre lehet pakolni, ami a hagyományos változat 455-490 literes méretével szemben előnyt jelent.
Belső
Papíron ötszemélyes, de a gyakorlatban inkább négy fő férhet el az új elektromos C-osztályban kényelmesen. A nagy és szélesre tárható elülső oldalajtók révén könnyű a beszállás az autóba. Hátul sem kell erőlködni, de a fejre azért érdemes vigyázni az ereszkedő tetőív miatt. Bár az akkumulátorok a két tengely közé, mélyre kerültek, a küszöb nincs magasan, ahogyan padló sem.
Az új elektromos C‑osztály a Mercedes MB.EA nevű, kifejezetten elektromos autókhoz fejlesztett padlólemezre épül, amelyet a Mercedes legújabb EV‑modelljeihez használ. Talán elsőre nem mondaná meg senki, de ennek köszönhetően az elektromos C-osztály 97 milliméterrel hosszabb tengelytávval bír, mint a hagyományos hajtású változat. Ez különösen a hátsó üléseken helyet foglalók számára jó hír, ott ugyanis ezzel nagyobb lábtér áll rendelkezésükre. Bár a panorámatető a szériafelszereltség része, a maximális fejtér elöl 22, hátul 11 milliméterrel így is nagyobb.
És ne feledkezzünk meg az „egymillió dolláros kérdésről:” be tudok-e ülni magam mögé, ha a vezetőülésből a hátsó üléssor felé veszem az irányt? Nos, a válasz igen, de azért a lábtér korlátozott 187 cm magas ember számára. A tető lejtése miatt a fejtér sem annyira nagy már a hátsó üléssorban egy magasabb ember számára. Ugyanakkor a hátsó ülések is kényelmesek és a középről kihajtható könyöktámasznak köszönhetően hátul is lehet komfortosan utazni.
Az elektromos C-osztály vezetőülésében helyet foglalva az első, ami feltűnhet, az a teljesen digitális műszerfal. A szinte oszloptól oszlopig húzódó – egészen pontosan 39,1 colos, vagyis nagyjából 99,3 centiméter képátlójú, egyetlen képernyőből álló MBUX Hyperscreen – egészen sajátos vizuális élményt nyújt, köszönhetően annak, hogy több mint ezer apró LED-es háttérvilágítással bír. Kérhető ugyanakkor a modell Superscreennel is, olyankor nincs kijelző az utasoldalon. Mindkét kialakítás 11, különféle tematikájú – például északi fényeket idéző – stílusban is megjeleníthető. Az infotainment rendszer mesterséges intelligenciát használó virtuális asszisztenst is kínál. A márka saját operációs rendszere, az MB.OS pedig akár a felhőn keresztül, azaz vezeték nélküli adatkapcsolaton keresztül is frissíthető utólagos funkciókkal.
Kétségtelen, hogy a Hyperscreen jó ideig le tudja nyűgözni azokat az utasokat, akik most találkoznak először ilyennel, de nem ez az egyetlen „wow” effekt az új elektromos C-osztály fedélzetén. A másik különlegesség a panoráma napfénytető belső felületén megjelenő, mintegy 161 darab apró fénylő LED-pont, amelyek együtt egy csillagos égboltra emlékeztető mintát rajzolnak ki. A fejlesztés akár hangulatvilágítással is kombinálható.
Leszámítva a látványt uraló képernyőt, a belső tér kialakítása sallangmentes és letisztult – akár klasszikus mercedesesnek is mondhatnánk. A két első ülés közötti konzol ideális magasságban van, két pohártartó és két vezeték nélküli okostelefon-töltő is helyet kapott rajta, a könyöklőben pedig egy nagyobb rekesz áll rendelkezésre, ami jól jön, mert az ajtózsebek csak jelzésértékűek, és szerényebb méretű a kesztyűtartó is.
A legtöbb funkció nyilván a menüből működtethető, de ebben a modellben számos korábban kritizált ergonómiai bakit kijavítottak. Az alul egyenesre vágott kormányra visszatértek a görgőkapcsolók, amelyekkel a műszeregységben megjelenő információk szelektálhatók; illetve az ülések állítására is ismét fizikai kapcsolók szolgálnak. A középkonzolon további gombokat találunk.
A szellőzőnyílások masszív fémhatású megjelenést ötvöznek a technológiai ihletésű esztétikával: a kis, beépített lamellák színes fényekkel jelzik a klímarendszer hőmérséklet‑beállításait, a hangulatvilágítás pedig rövid ideig ehhez igazítja a saját színét. A Mercedes-Benz most először alkalmaz 3D dombornyomású, vízszintes vonalgrafikát és kétszínű kialakítást a hangszórórácsokon, amelyek a Burmester 3D Surround audiorendszer esetében nemesacélból készülnek.
Az elektromos állítású vezetőülés alapvetően stabilan tartja a testet, a háttámla deréktámasza négy irányban állítható, így a gerinc természetes görbületéhez igazítható, ez hosszabb utazásoknál különösen jól jön. Az ülés a fűtésen túl masszázsfunkcióval és ülésszellőztetéssel is kérhető. A műszerfal alatt tágas a hely, így a bal láb félig kinyújtott állapotban pihenhet a kerékdob mellett.
A dinamikus vezetést kedvelők sportüléssel is kérhetik az új modellt, amely erősebb oldaltámaszt ad a gyors kanyarokban. Minden ülés megkapta az AGR, azaz az „Aktion Gesunder Rücken” hátbarát tanúsítványt, ami igazolja, hogy kiemelkedően ergonomikus, és segít megelőzni vagy enyhíteni a gerinc- és hátfájdalmakat.
Szemre és tapintásra egyaránt kellemes kárpitok uralják a belső teret. Az alapfelszereltség része a Softtorino műbőr‑szövet kárpit. Az új Twisted Diamond mintázat pedig az elegáns, rombusz alakú perforációt és kontrasztos varrásokat kombinálja. Az ajtók középső paneljei ugyanezt a grafikai motívumot viszik tovább kontrasztos színű varrásokkal. Ez a beltéri dizájn viszont kizárólag a Nappa bőr sportülésekkel és az új Tagua barna színnel érhető el. Az AMG Line sportülés csomag megrendelése esetén az ajtók és a műszerfal bizonyos részeit is prémium minőségű, Nappa bőrhatású borítással és díszvarrással látják el.
A leendő vásárlók alapvetően háromféle színkoncepció (fekete, bükkbarna és elefántcsont-bézs) közül választhatnak. A díszítő elemek kínálata pedig a természetes szálas, méhsejt-mintázatú, fehér kivitelektől a szürke vagy barna színű, finom vonalú nyírfán át egészen a high-tech AMG szénszálas burkolatokig terjed.
Érdekesség, hogy a vegánokra is gondoltak, mivel olyan kárpitokkal és burkolatokkal (az üléskárpitoktól és a tetőbélésen át az oszlopokig, az ajtópanelekig és a szőnyegekig) is kérhető a C-osztály, amelyek nem állati termékek felhasználásával készültek. Ez a megoldás már ismerős lehet a GLC-ből, és első ránézésre megtévesztően hasonlítanak a valódi, állati eredetű bőrkárpitokra. A Mercedes-Benz ezzel kapcsolatban megkapta a Vegan Society minősítését is. Bármelyik beltér mellett döntünk, a C‑osztály hét légzsákkal óvja az utasokat.
Az újdonság hőszivattyúval felszerelt, aminek köszönhetően 20 perces úton, –7 °C-os hidegben a beltér kétszer olyan gyorsan melegszik fel, mint a hagyományos hajtású modellekben. És mindehhez nagyjából feleannyi energiára van szükség.
Technika
Az elektromos Mercedes-Benz C-osztályban a két tengely között, a 800 voltos architektúra részeként nettó 94 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor kapott helyet. Ez alapjaiban máshova pozícionálja az autót, hiszen több mint 2,4 tonnás, szemben a belsőégésű variánsok 1700-1800 kilójával. A márka elsőként egy összkerékhajtású változatot mutatott be; a C 400 4MATIC első és hátsó villanymotorjának teljesítménye együttesen 490 lóerő (360 kW), a rendszernyomaték 800 Nm.
A hátsó villanymotor kétfokozatú erőátvitelt alkalmaz. Az 1. fokozat (rövid áttétel) az azonnali gyorsításért és a kis sebességű dinamikáért felel. A 2. fokozat (hosszú áttétel) autópálya-tempónál kapcsol be, csökkentve a motor fordulatszámát, ezáltal növelve az autópályás hatótávot és az energiahatékonyságot. Ha nincs szükség az összkerékhajtásra (például egyenletes utazótempónál autópályán), az autó fizikailag leválasztja az első motort a hajtásról. Így az első kerekek szabadon gurulnak, megszűnik a motor ellenállása és a veszteség, ami kilométereket spórol meg.
A C 400 4MATIC négy másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órás sebességre. Jövőre további hátsó- és összkerékhajtású modellekkel, valamint különböző akkumulátorváltozatokkal bővül a kínálat. Ezek között szerepel majd egy olyan kivitel is, amelynek várható hatótávolsága 800 kilométer.
Alapesetben 11 kW-os a váltakozó áramú fedélzeti töltő, de felárért 22 kW-os AC-töltővel is kérhető az autó. Egyenáramú töltés esetén igazán jónak mondható, 330 kW-os maximális teljesítménnyel kalkulálhatunk, ami azt jelenti, hogy 10-ről 80%-ra mindössze 22 perc alatt tölthető fel az akkumulátor, ha találunk megfelelő töltőt. A Mercedes számításai szerint 10 perces töltés esetén 325 km-es hatótávot pumpálhatunk a sportos szedánban. Egy feltöltéssel pedig összesen 762 kilométert képes megtenni az elektromos C-osztály most bemutatott verziója (a WLTP szabvány szerint.)
A Mercedes-Benz nemcsak a hajtáson és dizájnon dolgozott sokat. Megalkotott egy egységes vezetéstámogató-csomagot, amely 2-es szintű önvezetést kínál radarokra, kamerákra és egyéb szenzorokra támaszkodva. Ez a rendszer autópályán magabiztosan kormányoz, gyorsít és fékez. Ez a fejlesztés lényegében az adaptív tempomat (ACC), aktív sávtartó és a sávtartó asszisztens, az automatikus sávváltás asszisztens, az intelligens sebességszabályozó, a Stop&Go funkció, a Car-to-X kommunikáció (közlekedési információk megosztása más járművekkel), továbbá a kiterjesztett környezetfigyelés (radar, kamera, lidar) funkciókat hangolja össze.
A C-osztály egyik újdonsága a Mercedes kínálatában 2002 óta létező, azóta folyamatosan bővülő Pre-Safe rendszer azon funkciója, amely 70 km/órás tempó felett automatikusan, övfeszítéssel valamint hangjelzéssel hívja fel a sofőr figyelmét, ha túl nagy tempóval akar bevenni egy kanyart. Egy másik hasznos Pre-Safe szolgáltatás, hogy elkerülhetetlen ütközés előtt felkészíti a járművet a karambolra. Ennek részeként felhúzza az ablakokat és előfeszíti az öveket.
A külső érzékelők, kamerák segítik a Distronic működését is, amely a beállított sebességen tartja a C-osztályt. Ugyancsak ezek teszik lehetővé az intelligens rekuperációt is, amelynek teljesítménye akár a 300 kW-ot is elérheti. A kívánt szint a kormány mögött található fülecskék segítségével állítható be. A rendszer fejlettségét jelzi, hogy a blokkolásgátló használata mellett, jeges úton történő fékezésnél is képes energiát visszatermelni.
Bár villanyautó, akár 1,8 tonnányi fékezett vontatmányt is húzhat, sőt, a vonóhorog 80 kg-os terhelhetőséggel rendelkezik, így akár elektromos kerékpárok is szállíthatók hátul.
Vezetés
Helsinkiben a szervezők alapvetően két részre bontották a vezetést. A program egyik fele a dinamikus vezetésre, valamint a vezetéstámogató rendszerek kipróbálására összpontosított, a másik pedig egy közel 100 kilométeres, város környéki vezetést biztosított.
Az első szekcióban instruktor segítségével egy helyi versenypályán vezethettük az elektromos C-osztályt. Bár induláskor mindig kellemesen bizsereg az ember gyomra, nekem ez kissé felerősödött, amikor a pálya szélén megláttam egy őzikét, amelyik éppen egy bokorral volt elfoglalva. Arra gondoltam, hogy így aztán tényleg élesben lehet majd tesztelni a vezetéstámogató rendszereket. Szerencsére az állat amúgy gyorsan felszívódott. De gondolatban azért ott maradt, olyan hatást keltve, mint Csehov puskája a színdarabokban.
A C-osztálynak aztán tényleg el lehetett rúgni, persze éppen emiatt szélesebb abroncsokkal is szerelték. Ilyenkor nem görcsöl azon az ember, hogy nehogy átlépje a sebességhatárt, hanem azt próbálgatja, milyen gyorsan lehet bevenni a kanyart. És ebben nagyon partner az autó, piszok jól gyorsul, a fékek határozottan és erősen fognak, amikor a sikán kijáratánál vissza kell venni a tempót. Menet közben a kocsi stabil, mintha sínen menne, nem dől a karosszéria, nem tör ki az eleje vagy a hátulja. Az irányítás maximálisan a sofőr kezében van a precíz kormányzásnak köszönhetően. A szlalomfeladat az akkumulátoros C‑osztállyal meglepően jól sikerült, pedig ez általában nem az erősségem: hol alul, hol meg túlkormányzok, most viszont játszi könnyedséggel mentem végig a bóják között.
A vezetéstámogató rendszerek tesztjénél éles helyzeteket gyakoroltunk tesztbábukkal. Az első a váratlan járókelő feltűnése volt zebránál. A kocsi 50 km/órás sebességnél kiválóan hajtotta végre a vészfékezést, amikor a nagymamát imitáló akadály egy kocsi mögül váratlanul elé gurult. Egy másik helyzetben oldalról érkező motoros kapcsán vészfékezett, miután az instruktor szándékosan nem vette azt észre.
Kipróbáltuk a továbbfejlesztett automatikus parkolást is, ami immáron egyszerűbben indítható, csak hátramenetet kell kapcsolni, és a képernyőn megnyomni a „Park now” digitális gombot. Ezt követően a C-osztály könnyedén benavigálja magát az út szélén álló kocsik közé. Arra is lehet utasítani, hogy visszaálljon a kiinduló pontra, amely maximum 47 méterre lehet, ennyi utat jegyez meg az autó. Ez jön akkor, ha például elgurultunk egy parkolóhely mellett, ilyenkor a kocsi automatikusan visszakormányoz a kívánt helyre.
A városi, valamint az országúti vezetés kevesebb izgalmat tartogatott, bár hozzá kell tenni, hogy általában egy évben nem találkozok annyi szabadon kószáló vaddal (nyúl, róka, őz) mint amennyiben Helsinkiben két nap alatt sikerült. Szerencsére ezek a találkozások kimerültek egymás vizslatásában.
Már az első métereken megmutatkozott a C‑osztály jellegzetes menetdinamikája: a változó csillapítású futómű karaktere autópályán feszesebb, míg a vidéki, rosszabb minőségű utakon lágyabban reagál, így kényelmesebb rugózást ad. Az elektromos C‑osztály kormányzása odafigyelést igényel, mert nagy autópályás tempónál a kis kormánymozdulatokra is érzékenyen reagál. Ez a közvetlen karakter viszont kifejezetten előnyös az éles kanyarokkal tarkított vidéki utakon.
A C‑osztály vezethető sportosan és kifejezetten nyugodt, öreguras tempóban is – ez a kettősség remekül illik a modell karakteréhez. Ha odalépünk neki, fürgén és határozottan reagál, ugyanakkor alacsonyabb sebességnél könnyed, pihentető autó. Tény, hogy aki egyszer megtapasztalja a benne rejlő tartalékokat, annak mindig ott motoszkál majd a fejében: ebben az autóban jóval több van, mint amit elsőre mutat.
A vezetés teljes egészében a hangulatunkhoz, vagy az időjárási körülményekhez, útviszonyokhoz igazítható. Ez a Dynamic Select rendszernek köszönhető, ami a márkánál megszokott vezetési módokat kínálja. A Comfort kiegyensúlyozott, mindennapi használatra optimalizált beállítás. Lágyabb gázreakció, könnyebb kormányzás, mérsékelt regeneratív fékezés jellemzi. Az Eco maximális hatékonyságot helyezi előtérbe. Csökkentett teljesítményt, erősebb regeneratív fékezést, visszafogott klímabeállításokat ad a nagyobb hatótáv érdekében. A Sportnál ezzel szemben gyorsabb a gázreakció, és a futómű is feszesebb. Sőt, talán még a kormányzás is egy kicsit nehezebbé válik, miközben a dinamikus viselkedés kerül előtérbe. Ezt kifejezetten a teljesítmény kihasználására optimalizálták. A sort az Individual, vagyis a teljesen személyre szabható mód zárja. Külön állítható a kormányzás, a gázreakció, a futómű és a rekuperáció.
Felfüggesztése fejlett, elöl négylengőkaros független, hátul többlengőkaros. A lengéscsillapítás amplitúdó-szelektív passzív, amely a nagyobb úthibákon feszesebb, míg a kisebb egyenetlenségeken lágyabb csillapítást nyújt. A felfüggesztés opcióként légrugózással is kérhető; ehhez hátsókerék-kormányzás társul, amelynél a kerekek akár 4,5°-ban fordulnak el – kis sebességű manőverezésnél 12,1 helyett 11,2 méteres körön megfordul az autó. A légrugózás pedig a Car‑to‑X és a Google Maps adatai alapján előre dolgozik, így a csillapítás már a kátyú vagy az úthullám előtt felkészül a változásra. Sport módban vagy autópályás tempónál lejjebb engedi a karosszériát a légellenállás és a fogyasztás csökkentése érdekében.
Egy villanyautónál nem kirívó, hogy halkan üzemel, de C-osztály itt is remekel, kiváló hangszigeteléssel látták el. 70 km/órás országúti tempónál még tökéletesen hallottam a kormányra tett kezemen a kézi felhúzású karórám járásának hangját.
Zöldebb C-osztály?
A Mercedes-Benz elektromos C-osztálynál a környezetvédelemre is kiemelten figyeltek: az autóban összesen mintegy 49 kilogramm újrahasznosított műanyag kapott helyet. A felhasznált elemek között 50%-ban újrahasznosított anyagból készült frunktálca, 93%-os újrahasznosított tartalmú kerékjárati burkolat, 100%-ban újrahasznosított lökhárítóanyagból gyártott emelőbakok, valamint 83%-ban újrahasznosított műanyagból készült lökhárítótartók találhatók. Az üléskárpitok szövete és fonala további 34, illetve 50% újrahasznosított tartalommal járul hozzá a fenntarthatóbb gyártáshoz.
Költségek
A Mercedes-Benz C 400 4MATIC esetében 27 millió forintba kerül a legolcsóbb „Avantgarde” kivitel, a sportos AMG változatért már 28,5 millió forintot kérnek el. A Sky Control panoráma tetőt, valamint a memória funkcióval ellátott elülső üléseket is magában foglaló Advanced Plus csomagért 1 513 840 forintot kell kifizetni. A hátsó ülésfűtést, valamint a Hyperscreen-t is magában foglaló Prémium Plus digitális csomaggal viszont már 4 894 580 forinttal lesz magasabb az ár. Vagyis annak, aki ragaszkodik a hatalmas kijelzőhöz, valamint a panoráma tetőhöz, 34 654 490 forinttal kell inkább számolnia.
|Az elektromos Mercedes-Benz C 400 4MATIC vetélytársai – Listaár, forint
|Mercedes-Benz C 400 4MATIC (490 LE, 94 kWh -)
|27 051 000 Ft
|BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé (601 LE, 81,1 kWh, 542 km)
|29 870 000 Ft
|BYD Seal AWD (530 LE, 82,5 kWh, 570 km)
|21 290 000 Ft
|Audi A6 Sportback e-tron quattro (428LE, 94,9 kWh, 719 km)
|30 772 000 Ft
Értékelés
A Mercedes-Benz C‑osztály a plusz tömeg ellenére kanyarban is meglepően fürge, megőrizte a modellre jellemző sportos karaktert. Őszintén szólva nem szeretnék utas lenni benne akkor, amikor versenypályán csapatnak vele, de a vezetőülésben garantáltan élmény lerövidíteni a kanyarokat vele. Egy nagyobb vidéki utazásra viszont vevő vagyok vele, olyankor, amikor tartani kell a sebességhatárokat. Ilyenkor élvezhetjük a futómű magas szintű kényelmét, az utastér tágasságát, az ülések komfortját és remek minőségű hifit, egy töltéssel meglepően hosszú távon.
|Mellette – Ellene
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