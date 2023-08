Ilyen, amikor egy villanyautó elég tökös

Olyan vagyok vele, mint egy amatőr. Elképesztően bosszant, hogy nem tudok rutinból kiparkolni a megszokott parkolóhelyemről, és a bolt előtt is összevissza igazítom, mire leparkolom, és akkor is csak ferdén sikerül. Ez a kamera dolog rengeteg szokást igényel rutinnal a zsebünkben, ez nagyon nem olyan.

Nem lehetetlen, de ez nem is tűnik normálisnak még egy hét után sem. Ugyanez van sávváltáskor is, bizonytalan. Lehet, hogy egy hónap elég lenne, hogy hozzászokjak, de egy hét után is először a kamerára ugrott a szemem, aztán a kijelzőre.

Jól ülök benne, kicsit talán túl fekvős a póz, de nekem bejön, hogy ennyire sportosra kell venni benne az ülést. A beltér formai játéka tökjó hangulatot csinál, ahogy váltom a menetmódokat a kormány kapcsolójával, változik a fény a kormány közepén, ami kedves részlet, ilyet még nem láttam másnál.

Alaposan változik a kormányzás érzése, ahogy kattintgatom a menetmódokat, Sportban rendesen nehéz, Eco és Normálban pedig teljesen érzéketlen, de hétköznap pont nem zavaró. Mivel villanyautó, bent totális a csönd, akit ez zavar, az bekapcsolhat szintetikus motorhangot, de nem ajánlom, inkább idegesítő, mint érdekes, de ez is csak bent szól, kívül nem.

Alig szűrődik be zaj kintről, se kerék, se szél nem zúg magasabb tempónál sem zavaróan, és a futómű felől sem jön zaj. Kiválóan rugózik, tökéletesen elbírja a 19 colos felniket és az autó súlyát, sokszor prémiumautókban nincs ilyen harmonikus rugózás és csillapítás. Egészen lenyűgöző, ahogy lépked az úthibákon és egy nyikkanása vagy rossz mozdulata sincs. Itt a bizonyíték, hogy nehéz (1985 kg) autó alá is lehet rendes futóművet tervezni, és mivel nem magas még csak nem is billeg. Nem csoda ez, csak feltűnő, hogy nem egy benga SUV, hanem egy épeszű méretekkel rendelkező autó.

325 lóerő az összteljesítménye, ami nem viccel, ha meg kell indulni. Belefárad a nyakam egy teligázas gyorsulásba, hatalmasat megy. Kiválóan tart a futóműve is, így szerpentinen komoly a kanyartempója is. A hátsó villanymotor erősebb, az önmagában több mint 200 lóerő és 350 Nm nyomatékú, érezhetően tol is, kanyarból kifelé még billen is a hátulja, és ez jó jel.

Remek az egyensúlya, nincs csúszkálás vagy orrtolás, könyörtelenül tud menni. Ha bekötött szemmel ülnék benne utasként, simán azt mondanám, hogy ez valamelyik prémiumgyártó terméke. Egyszerűen nem hibázik, minden mozdulata pontos, vezetni jó, lehet élvezni és még jól is néz ki. Hol itt a trükk?

Ebben a kombinációban 528 kilométert kéne elmennie a gyártó szerint tele aksiból, amit talán országúton még meg is közelítene. Ezzel szemben viszont már amikor bele ültem fullra töltve 378 volt csak a max, az én vezetési stílusommal kis szerpentines kergetéssel 350 jött ki belőle. Ez 22 kilowattóra/100 kilométeres fogyasztást jelent, de ha odafigyelek, ezt még én is lejjebb tudtam volna vinni, így erre már azt mondom, hogy hatékony, de a gyártónak azért ne dőljünk be, nem az lesz a jellemző.