Olyanról már hallottunk, sőt egyszer szemtanúja is voltam az esetnek, hogy a részeg kocsist a lovak húzták haza a kocsmából a szekérrel együtt, hiszen nagyon jól ismerték már az utat. De az, hogy egy modern autó próbálja meg hazaszállítani az erősen ittas vezetőt, azért ez elég meredek. Hiszen szó nincs önvezető technológiáról.
Téten, a Győri úton haladt Citroenjével egy 53 éves férfi április 29-én 19 óra 50 perc körül. Mivel részeg volt, elaludt, és a jobb első ülésre dőlt, az autó pedig irányítás nélkül tovább gurult. Az útról letérve egy jelzőtáblának, majd egy étterem pergolájának ütközött, amely kiszakadt a helyéről. A jármű a baleseteket követően még mindig folytatta útját, végül egy szabályosan várakozó személygépkocsinak ütközve állt meg.
Az autó vezetőjével szemben a Győri Rendőrkapitányság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást indított.
Nem árt tudni, hogy már kismértékű alkoholfogyasztást követően is az alábbi veszélyhelyzetek léphetnek fel a vezetés során:
- Aki alkohol fogyasztását követően vezet, annak szűkül a látótere, így nehezebben veszi észre a fontos ingereket. A látás megromlása általában nem tudatosul, ezért különösen veszélyes. Az ittas járművezető azt hiszi, hogy a látása tökéletes, és ennek megfelelően vezet.
- A mozgásai pontatlanabbá válnak. Vezetés közben nagy szükség van a mozgások pontos irányítására, a kéz- és lábmozgások összerendezésére. Alkohol hatása alatt a gépkocsik vezetői nem érzékelik időben a jármű kismértékű oldalirányú kitéréseit, a megfelelő kormánykorrekciót késve hajtják végre, ennek következtében a járművet nem tudják egyenesen tartani az úton.
- Alkohol hatására a döntési idő meghosszabbodik, a hibás döntések száma növekszik. Csökken a felelősségérzet és az önkontroll.