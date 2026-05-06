Olyanról már hallottunk, sőt egyszer szemtanúja is voltam az esetnek, hogy a részeg kocsist a lovak húzták haza a kocsmából a szekérrel együtt, hiszen nagyon jól ismerték már az utat. De az, hogy egy modern autó próbálja meg hazaszállítani az erősen ittas vezetőt, azért ez elég meredek. Hiszen szó nincs önvezető technológiáról.

Téten, a Győri úton haladt Citroenjével egy 53 éves férfi április 29-én 19 óra 50 perc körül. Mivel részeg volt, elaludt, és a jobb első ülésre dőlt, az autó pedig irányítás nélkül tovább gurult. Az útról letérve egy jelzőtáblának, majd egy étterem pergolájának ütközött, amely kiszakadt a helyéről. A jármű a baleseteket követően még mindig folytatta útját, végül egy szabályosan várakozó személygépkocsinak ütközve állt meg.

Az autó vezetőjével szemben a Győri Rendőrkapitányság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást indított.

Nem árt tudni, hogy már kismértékű alkoholfogyasztást követően is az alábbi veszélyhelyzetek léphetnek fel a vezetés során: