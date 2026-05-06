Elég erős napja lehetett annak az utasnak, aki Uberre várt, de a szokásos Toyota Prius, Skoda Octavia vagy Mercedes helyett egy Pagani Huayra gördült elé. A férfi először azt hitte, tévedés történt, félénken közelítette meg az autót. Végül aztán csak beszállt.

A helyzetet csak még abszurdabbá teszi, hogy az utas láthatóan nincs tisztában azzal, milyen autóba ült be. Pedig az autóipar egyik legexkluzívabb, kézzel épített játművéről van szó.

A sofőr egy ponton úgy döntött, hogy ha már ilyen autóval érkezett, akkor a csomaghoz jár némi gyorsulás is. A videóban néhány erősebb kigyorsítás után az utas arca nagyjából mindent elmond: erre biztosan nem készült fel, amikor megnyomta a rendelés gombot. A Huayra V12-es motorjának hangja és brutális ereje nem éppen egy hétköznapi Uber-élmény.

A Pagani Huayra Roadster 6,0 literes, Mercedes-AMG eredetű, duplaturbós V12-es motorja 764 lóerőt és 1000 Nm nyomatékot tud, a hajtás a hátsó kerekekre megy egy hétfokozatú váltón keresztül. Vagyis ez nem az a jármű, amelyben az ember menet közben nyugodtan görgeti a telefonját, és bosszankodik, hogy miért kerülővel megy a sofőr.

A történet poénját végül maga a sofőr szolgáltatta: elmondása szerint nem ezzel szokott fuvarokat vállalni. A hétköznapokban állítólag egy Mercedes S-osztály az Uberező verdája. Ami egy Pagani Huayra után nagyjából olyan, mintha valaki azt mondaná: a hétköznapi órája csak egy Rolex…

Néhány éve mi is eljátszottunk egy hasonlót: bementünk egy vidéki buszmegállóba és felvettünk két random utast egy Rolls-Royce-szal.