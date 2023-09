2011 januárjában mutatkozott be a Pagani Huayra, majd hat évvel a kupé után elkészítették a roadster változatot is. Mindkét változatban a Huayra számára fejlesztette Mercedes-AMG, M158-as kódú motor muzsikál, amely egy V12-es biturbó, 60 fokos hengerszöggel. A ez erőforrás a Huayra kabinja mögé került és önmagában is egy igazi műalkotás a rengeteg arany színű és karbon elemmel. 6200-as fordulaton adja le 764 lóerős teljesítményét, 1000 Nm nyomatékát 2400-tól adja le.

A motoron kívül számos még számos dologban megegyezik a kupé és a roadster változat, de egy dolgot mindenképp ki kell emelni, méghozzá a Sonus Faber hangrendszert. Ez a fenomenális extra 1200 watt teljesítményű (az alap hangcucc háromszorosa).

Két magas-, két középsugárzó, két koaxiális egység, egy mélynyomó és két darab erősítő – ez a pakk biztosítja, a V12-es hangja mellett, az állítólag fenomenális hangélményt. A hangszóróházak, akárcsak az autó karosszériája, carbon-titaniumból készültek. A Sonus Faber hangrendszert a vásárlók zenei ízlésére hangolják, amely természetesen később megváltoztatható.

A különleges audirendszer pontos árát nem árulta el sem az olasz autógyártó, sem a Sonus Faber, de szakértők 50 ezer dollár környékére becsülik, amely átszámítva 20 millió forint.