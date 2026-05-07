Noha az iráni háborúnak még nincs vége, a sajtóban megjelenő hírek a békekötés irányába mutattak az elmúlt napokban. Ez, illetve a forint erősödése is közrejátszik abban, hogy pénteken csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban.

A benzin ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára pedig bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan a Holtankoljak.hu szerint. A csökkenés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik.

Jelenleg a 95-ös aktuális piaci átlagára 698 Ft literenként, míg a gázolajé 737 Ft/l. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595 Ft/l, gázolaj: 615 Ft/l) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 103, a gázolajé 122 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.