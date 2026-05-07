A YohnnyQ90 nevű youtuber pedig megmutatta, hogy élvezhetjük a konstrukciót anélkül, hogy autót vennénk hozzá, sőt még műhely sem kell. Elég egy terasz.

Ez ugyanis az eredeti mindössze 28 köbcentis lökettérfogatú miniatűr verziója, de mindene úgy működik, ahogy kell.

A találóan 02JZ névre keresztelt apróság ténylegesen benzinnel üzemel. Az indításához egy apró önindítóra van szükség, saját olajszivattyúval rendelkezik, a hőháztartásért pedig egy miniatűr hűtő felel – pont úgy, mint egy életnagyságú belső égésű motor esetében.

A hangja kísértetiesen emlékeztet egy igazi sorhatoséra, természetesen a 28 köbcentis hengerűrtartalomhoz és a jóval magasabb működési tartományhoz skálázva. A nagyjából három kilogrammot nyomó blokk a specifikációk szerint akár 10 000-es percenkénti fordulatszámig is elforog, ami jócskán túlszárnyalja a gyári, utcai JZ széria értékeit. A teljesítménye 1,6 lóerő, amelybe elvileg egy apró turbófeltöltő is besegít.

Ezt a feltöltőt azonban a videós rövid úton leszerelte, mondván, szinte semmi érdemi hatása nem volt az erőleadásra. Persze ez aligha meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a teszt pillanatában a töltőlevegőcső egyáltalán nem volt rácsatlakoztatva a szívósorra.

Tökéletes szív egy komoly RC-autóhoz

A feltöltő helyett bekerült a rendszerbe egy kiegészítő, külső vízpumpa, mivel a gyárilag a maketthez adott darab nem tudta megbízhatóan keringetni a hűtőfolyadékot. Igen, úgy tűnik, a miniatűr motoroknál is pontosan ugyanazokkal a gyerekbetegségekkel kell megküzdeni a műhelyben, mint a nagyoknál.

Ráadásul egy ilyen projekt amúgy is csak mérsékelten asztalkompatibilis: adja magát az ötlet, hogy ez az apró, de annál dühösebb erőforrás egy profi távirányítós (RC) autóba építve találja meg a végső helyét.

Az igazi, nagybetűs 2JZ feltöltött változatai gyárilag ikerturbós kialakítással gurultak le a szalagokról, ez az „egyturbós” makett viszont remekül tükrözi a tuningvilág egyik legnépszerűbb és leggyakoribb módosítását. A blokk elképesztő teljesítménypotenciálja tette az MK4-es (A80) Suprát élő legendává és méregdrága gyűjtői cikké, miközben magát a motort az elmúlt évtizedekben a Volvo V70-től kezdve a Lada 2105-ig szinte minden létező karosszériába belefaragták a megszállottak.

Kevés az esély egy igazi, saját fejlesztésű utódra

A Toyota valamennyire a mai napig a 2JZ és a kilencvenes évek egyéb korszakalkotó mérnöki bravúrjainak árnyékában él. A japán gyártó ugyan úgy vélte, hogy a BMW Z4-gyel közösen fejlesztett MK5-ös (A90) Suprával költséghatékony és ütős megoldást találtak, a keményvonalas rajongók azonban sosem bocsátották meg igazán a bajor, külső fejlesztésű sorhatos beépítését.

Bár Japán legnagyobb autógyártója jelenleg is több izgalmas, nagy teljesítményű projekten dolgozik a színfalak mögött, egy minden porcikájában saját, közvetlen 2JZ-utód érkezésére lássuk be, meglehetősen csekély az esély.