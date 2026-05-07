A frissen szalonból kiguruló benzines Volkswagenek között már akad olyan, aminek üzemanyag-betöltő nyílásában a szokásos E5, E10 szimbólum mellett az E20 jelölés is megjelent.

Ennek oka, hogy a német gyártó már a jövőre készül, és valós lehetőségként kezelik az új, eddiginél magasabb etanolt tartalmazó üzemanyag bevezetését.

Ezt támasztja alá egy friss hír: „Az Európai Bizottság megerősíti, hogy a magasabb bioüzemanyag-keverési arány fontos szerepet játszhat a meglévő járműpark szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében” – írta az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen három német európai parlamenti képviselőnek címzett levelében. A dokumentumról a Bild újság számolt be.

Tehát az Európai Bizottság vizsgálja az E20 benzin EU-s engedélyezését, de jelenleg nincs elfogadott uniós bevezetési dátum, és nem arról van szó, hogy az E20 automatikusan leváltaná a mostani benzineket. A levélben az is szerepel, hogy közben vizsgálni kell a meglévő járműállomány motorkompatibilitását és a fejlett bioüzemanyagokba irányuló beruházások ösztönzését.

Mitől lehet olcsóbb?

A képlet egyszerű: az etanol elégetésekor felszabaduló szén-dioxidot a növények a növekedésük során korábban már megkötötték a levegőből. Emiatt a bioetanol papíron klímasemlegesnek számít, így az E10-es benzinre is kevesebb klímavédelmi adó terhelődik, mint a tisztán fosszilis üzemanyagokra.

Ez a matek az E20 esetében még kedvezőbb lenne: ahogy a neve is mutatja, ez a keverék már 20 százalékos etanolbekeveréssel készül. Így kevesebb adó terheli, elvileg olcsóbb is lehet.

Fontos viszont megjegyezni, hogy az E20 árcsökkentő hatása korántsem garantált. Hiába olcsóbb a bioetanol, a magasabb etanoltartalom miatt a motor üzemanyag-fogyasztása nőhet, így a végső költség az autósok számára akár változatlan is maradhat.

Maga az égési folyamat szempontjából a magasabb etanolarány nem hoz drasztikus változást. Bár a tiszta etanol energiasűrűsége kisebb, mint a benziné – ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy ugyanahhoz a teljesítményhez valamivel több üzemanyagot kell az égéstérbe fecskendezni –, ezt a modern motorvezérlők a lambdaszonda adatai alapján már gond nélkül, automatikusan lekezelik.

Ami már rázósabb kérdés: az E20 kémiai tulajdonságai kikezdhetik a gumitömítéseket és az üzemanyag-szivattyúkat. Ennek ellenére a Volkswagen például már ki is küldött egy hivatalos tájékoztatót a márkakereskedőinek, amelyben leírják, hogy az aktuális modellek motorjai szinte kivétel nélkül alkalmasak az E20 befogadására. Az egyik konkrétan megnevezett kivétel a Golf R 300 lóerő feletti, csúcsra járatott TFSI blokkja.

Régi történet Az alkohol régi barátunk, Magyarországon a harmincas években a hazai autózás is alkohollal indult. A Motalko nevű benzin-alkohol 1:4 arányú keverékéből álló üzemanyag 1927 és 1942 között volt forgalomban nálunk. Célja leginkább a kőolajhiány enyhítése volt, és akárcsak pár éve, az E10-es üzemanyag bevezetésekor akkoriban is sok kérdés merült fel a káros hatásokkal kapcsolatban.

BMW-nél és Mercedes-Benznél a német sajtó szerint szintén vannak újabb típusok, amelyek kezelési könyve már nagyobb etanoltartalmú üzemanyagot is enged, de régebbi autóknál továbbra is csak kifejezett gyártói engedéllyel lenne szabad E20-at tankolni.

Rengeteg mai autó tanksapkájának belső oldalán már most is ott figyel az E20-as, vagy akár az E25-ös matrica, ami hivatalos zöld utat ad a megemelt alkoholtartalmú koktélnak.

Folynak a tesztek

Németországban már zajlanak gyakorlati próbák. Az ADAC szerint Mannheimben 2023 óta működik E20-as töltőpont, egy zárt flottateszt keretein belül. Az E20 tehát nem egyik napról a másikra érkezik, és nem is csodaszer, de az EU üzemanyag‑politikájában egyre komolyabban számolnak vele.