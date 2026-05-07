A német A66-os autópályán történt csattanás után a sofőr egyszerűen sorsára hagyta a stuttgarti sportgépet. Igen gyakori nálunk is, hogy a baleset után értéktelen roncsok hevernek a fűben hosszú hónapokig, hiszen a szállítás költsége magasabb lehet, mint maga az autó értéke.

Ebben az esetben viszont egy olyan autót hagytak magára, amelynek ép állapotú ára alsó hangon is meghaladja a 200 ezer eurót (durván 80 millió forintot)!

A délkelet-hesseni rendőrség teljesen értetlenül áll az eset előtt. Egy Facebook-posztban fordultak a nyilvánossághoz szemtanúkat keresve: bárki jelentkezését várják, aki érdemi információval tud szolgálni annak a fekete Porschénak a sofőrjéről, aki cserbenhagyásos balesetet okozott, majd a telivér sportautót egyszerűen az út szélén hagyta.

6 fotó

Április 30-án történt a csattanás

A jelenlegi információk szerint az incidens április 30-án, este történt az A66-oson, Frankfurt irányában. Szemtanúk elmondása alapján az 510 lóerős, akár 313 km/órás végsebességre is képes 911 GT3 (992.2) egy brutális fékezés során vált irányíthatatlanná, majd többször is a szalagkorlátnak csapódott.

Ami ezután történt, az még furcsább: a sofőr a súlyosan sérült Porschéval először továbbhajtott, ám később, egy Bruchköbel melletti földúton végleg leparkolta és hátrahagyta a technikát.

A rendőrség által közzétett két fotó hűen tükrözi a pusztítás mértékét. A GT3 orr-része csúnyán leamortizálódott, az első lökhárító hiányzik, a fényszórók, valamint a sárvédők is komoly sérüléseket szenvedtek. Ráadásul a nyomokból ítélve a Porsche a farával is rendesen odacsapódhatott a korlátnak – hátul is jól láthatóak a nyomok.

Viszont még így is komoly értéket képvisel, és érthetetlen miért hever elhagyva hosszú ideje.

Külföldi rendszám a GT3-ason

Több forrás is egybehangzóan állítja, hogy a sportautón szerb rendszámtáblák virítottak. Hogy a sofőr végül miért hagyta ott nyitott ajtóval a méregdrága Porschét, arról egyelőre csak találgatni lehet. A Facebook kommentszekciójában persze már elszabadult a pokol, pörögnek a legvadabb elméletek a háttérben meghúzódó szálakról.

Természetesen megjelentek az ügyeletes tréfacsinálók is, akik nagylelkűen felajánlották a roncs „ingyenes elszállítását” – feltéve, ha utána megtarthatják a GT3-ast. A rendőrség azonban határozottan nem új tulajdonost keres a törött Porschénak, hanem a cserbenhagyó sofőrt.