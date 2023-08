Magyar ésszel alig felfogható ez a Porsche

1963 óta csiszolja a gyár ezt az alapformát, amiben a farmotort és a hátsókerék-hajtást a 20 hüvelykes elsőknél nagyobb, 21-es hátsó kerekek is hangsúlyozzák. Nem lehet az autóhoz különböző kerékszetteket rendelni, itt a központi csavaros felnik fényezése, illetve a perem piros vagy kék színe ad játékteret.

Diszkrétebb a Touring-csoamgos GT3, mint jobbra a szériavrzió
Hagyomány a GT3-as 911-en a nagy fix szárny. Ez a 991, az elődgeneráció Touring csomaggal sincs messze a pályaautóktól
Sebészkézzel vezetett szikeként halad a 911 GT3 Touring
Aki nem digitálisan adagolja a gázt, szinte veszteségek nélkül tűzhet kifelé a kanyarokból
Hossza 4573, szélessége 1852, magassága 1279 mm, tengelytávja 2457 milliméter
Kb. 40 mm-rel meremelhető az orra
Egy manuális 911 GT3 Touring a 9000-ig űzhető szívómotorral a 911 60 éves történelmének egyik csúcspontja
0,35 az alaktényezője. Fenomenális a hangja, a gázreakció és a kormányzás 0,35 az alaktényezője. Fenomenális a hangja, a gázreakció és a kormányzás 2020-ban jött ki a 991-est váltó 992-es generáció
Megmaradt a 992-es GT3 négykerék-kormányzása
132 literes csomagtér van az orrban
Egyedi a légbeömlők rácsa. 132 literes csomagtérnek marad hely az orrban
Csak felárért rendelhető mátrix LED-es fényszóró
Mélyen lent van a hightech szívómotor, semmit nem látni a száraz karteres kenésű remekműből
Nincs függőleges osztás a légbeömlőn, mint a turbósokon
Diszkrétebb külsejű a versenypályáról szabadult GT3-nál
Sebességtől függően nyit és zár a szárny
Rangrejtve járhat a nagy szárny nélkül
Egyféle gumi-felni szett van hozzá. A szénszálerősítésű kerámia féktárcsák féknyerge alapáron sárga, felárért fekete Egyféle gumi-felni szett van hozzá. A szénszálerősítésű kerámia féktárcsák féknyerge alapáron sárga, felárért fekete
Extra a szebb tanksapka és a 64 helyett 90 literes tank
10,9" az érintőképernyő képátlója. Még a napellenzőre is rendelhető bőrbevonat Még a napellenzőre is rendelhető bőrbevonat
Van kevésbé jól tartó, de könnyebb ki-beszállást nyújtó sima sportülés is a GT3 Touringhoz
Itt nem textilszíj helyettesíti a kilincset
Elegáns a fejtámla bőrébe préselt embléma
Küszöbdíszlécből is többféle van
Saját felirattal rendelhető a küszöbdíszléc, a szőnyeg és a középső tároló fedele
Csak a fordulatszámmérő analóg műszer, a többi négy kijelző
9000-nél tilt a bokszer. Sárga, piros és zöld is lehet a fordulatszámmérő hátlapja 9000-nél tilt a bokszer. Sárga, piros és zöld is lehet a fordulatszámmérő hátlapja
A hatos kézi váltóval 3,9, a hétgangos PDK-val 3,4 mp a gyorsulás 100-ra, a végsebesség 320 illetve 318 km/óra
Szinte mindene módosítható különféle extrákkal. Az öv lehet kék, piros, sárga vagy zöld is
GT3 Touring embléma hirdeti a különbözőségét
Opcióként szénszálas tetőlemezt is rendelhettek, ami valamelyest a súlypontot is lejjebb viszi
Itt állítható a kipufogóhang és a lengéscsillapítás. Külön is deaktiválni lehet az ESP-t és a kipörgégátlást Itt állítható a kipufogóhang és a lengéscsillapítás. Külön is deaktiválni lehet az ESP-t és a kipörgégátlást
Elöl kettős keresztlengőkaros a futómű. Az orr 40 mm-rel emelhető, akár automatikusan egyes szakaszokon
Adhatsz lábbal gázfröccsöt a visszakapcsolás kisimításához, de a gépre is rábízhatod
Ízlés dolga: azonos a GT3 és a GT3 Touring ára

Hosszra 4573 mm-es a karosszéria, szélessége 1852, magassága 1279 mm, tengelytávja 2457 milliméter. Csak a szélessége azonos egy hátsókerekes 911 Carreráéval, az alapverzió hossza 4519, tengelytávja 2450, magassága 1298 mm.

0,35 az alaktényező, ami a 2,06 négyzetméteres homlokfelülettel elég nagy légellenállást jelent. Nem lehet a karosszériával egyszerre leszorítóerőt termelni, hatalmas hűtőkapacitást teremteni és csekély cw-értéket is produkálni.

GT3 Touring embléma hirdeti a motorházfedélen a modell különbözőségét, a jellegzetes árnyalata az ezüst, ami visszaköszön az üvegek körül, a kipufogóvégeken és a hátsó emblémán.

Maradt a szénszálerősítésű műanyagból formált csomagtérfedél, de rajta a rácsos betét eltér a GT3-étól. A 992-es Porschék zöme hosszirányú pálcák között rántja be a levegőt a motorba, de a ventilátorokkal elfedett motor itt rácsozáson át vesz levegőt. Opcióként szénszálas tetőlemezt is rendelhettek, ami valamelyest a súlypontot is lejjebb viszi.