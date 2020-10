Retrofuturisztikus a beltér is, a műszerfal vízszintes vonalai engem a leghűtéses 911-ekre emlékeztetnek, csak itt a Blaupunkt rádió gigantikus (10,9 colos) érintőképernyővé hízott. A 930 Turbo-ra utalnak az átlósan varrott ajtókárpitok is, de hagyományos elem az ötórás műszegegység is. Itt már csak a középre kiemelt fordulatszámmérőben táncol valódi mutató, a többi digitális kijelző, szabad konfigurálhatósággal.

Slusszkulcsot már nem kell a bal oldalra szúrni, de még mindig innen indul a 911-es. Ahogyan a váltókar is picike kapcsolóvá zsugorodott, de az automatához ennél igazából nem is kell több. A váltásokat egyébként is a kormány fülecskéiről ajánlott intézni, mert a Turbo S-ben azért olykor felelőtlenség elengedni.