Gazdagon használtak alumíniumot és némi karbont is levettek a polcról, hogy összeálljon az R8-as váza (Audi Space Frame), aminek köszönthetően az autó száraz tömege 1,5 tonna alá szorult. Ha hozzácsapjuk a tetszőleges méretű vezetőt és az élethez szükséges folyadékokat, meg több mint 80 liter táltos benzint, a ménes akkor sem fog kétségbe esni.

Közvetlenül a kabin mögött, de még a hátsó tengely előtt található az a motor, amit soha az életbe nem fogok elfelejteni, az biztos. Mélyen az X alakú merevítés alól jelentkezik az 540 lovas, 5,2 literes, szívó V10-es. Igazi, hegyes, klasszikusan sportos szívómotor a legjobb fajtából. Isten áldja érte Győrt! Olajozása száraz karteres, akárcsak egy versenyautóban, tehát eszeveszett sebességű kanyarokban sem szűnik meg az áldásos kenet. Az égéstérbe és a szívócsatornába is lőheti az üzemanyagot a kettős befecskendezés, attól függ, hogy éppen melyik módszer a leghatékonyabb.

Amennyiben valaki úgy használja az R8-as Audit, ahogyan én egy árva percig sem voltam hajlandó, akkor valamelyest az üzemanyaggal is hajlandó takarékoskodni. Van benne például Stop-Start rendszer és az egyik hengersort is ki tudja iktatni a világ megmentése érdekében. Biztosan jó öt hengerrel is, de ha meghívod a Rolling Stones-t, akkor zúzzon már a teljes banda!

Hétgangos, duplakuplungos váltó csatlakozik a motorhoz, ami az egyik kedvenc részem az egész R8-asban. Pedig nem semmi a quattro összkerék-hajtás sem, mely hátul önzáró-, elöl lamellás differeniálművön keresztül osztogatja le a helyzetnek megfelelő nyomatékot. Képes akár 100 százalékot csak előre vagy épp csak hátra küldeni.