Beindításkor azonnal megmutatja énjét a motor, hiszen komoly gázfröccsel röffen be, miközben a kipufogó is leadja első traktusait. De az igazi műsor csak ez után jön. Az R8 még annál is sokkal jobban mozog, mint ahogy kinéz. Egy lapos, széles középmotoros sportkocsi 540 lóerővel, amely leckét ad a hasonló teljesítményű vagy erősebb szedánoknak. Egyszerűen nem lehet kihozni a sodrából. Alapvetően izgágának mutatkozik az autó, de a tapadása végtelennek tűnik. Legyen szó szűk kanyarokról vagy országúti tempós ívekről, nem jön zavarba, csak megy és megy, amennyit a vezető bátorsága, illetve az oldala elbír, miközben nekifeszül az ülésnek.

Mivel sportos szívómotorról van szó, alul csak szépen dorombol és igazán 4000 felett kezd élni, de ott aztán nagyon. Nem robbanásszerűen érkezik az erő, ahogy a mostani turbós blokkoknál, de pont ez klasszikus megoldás teszi olyan izgalmassá. Sokkal uralhatóbb az autó, hogy az 540 LE mellé nem 7-800 Nm társul, hanem „csak” 540. A hangja pedig vérpezsdítő, alul duruzsol, aztán a megjönnek a mélyről feltörő basszusok, majd 6000 felett érkezik az üvöltés és utána a visítás. Mindemellé pedig a kipufogó is odateszi magát. Csodás zenekar. Eközben az R8 csak gyorsul, gyorsul és gyorsul, mígnem 8700-nál jön a leszabályozás. Éljen a szívómotor! Éljen!

A váltó automatikus módban is gyorsan kapcsol, visszaváltások mellé gázfröccs is jár, míg gázelvételkor visszadurrog a kipufogó. Kapcsolhatunk kézzel is, a váltófülek érintésére azonnal reagál a szerkezet, de az inkább a versenypálya kiszámítható nyomvonalához való, közúton jobb ezt az automatára bízni.

Nagyon könnyed az autó kormányzása, kicsit talán túlzottan is, de direkt, precízen kijelölhetők a kanyarcsúcspontok és egyértelműen tudható, mi történik a kerekeknél. A vezetést az is különlegessé teszi, hogy az autó arányait tekintve elöl ülünk, gyakorlatilag követ minket a kocsi. Annyira közelinek érezni az első kerekeket, mintha egy gokartban ülnénk.

A fentieket a Dynamic módra képzeljétek el. Mert az R8 természetesen rendelkezik az Audi drive select rendszerrel, ahol a kocsi viselkedést szabályozhatjuk, hatva a futóműre, a motorra, a kormányzásra és sebességváltóra stb. is. Ha Comfort módba kerül az autó, akkor megpihen, ellazul. A kipufogó lehalkul, a váltó finoman kapcsol és gyorsításkor sem dob vissza kettőt, a motor is kényelmesebben reagál. Míg Dynamic módban a futómű feszes, komfort módban simán kisimítja az úthibákat, laza hétköznapi kocsikázáshoz is igazán megfelelő. De kinek kell az, amikor feltüzelve mutatja meg igazi énjét?!