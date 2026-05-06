A bajor márka friss csúcsszedánjához mutatta be a BMW Individual Dual-Finish nevű fényezési eljárást, amely a gyári közleménye szerint világelső megoldásként jelenik meg a modell kínálatában. Az új 7-es BMW egyébként is komoly Individual-palettát kap: több mint 500 külső színkombinációs lehetőség van a németek kínálatában.

A Dual-Finish lényege, hogy az autó alsó része matt fényezést, a karosszéria felső szekcióján pedig metálfényt kapott. Ezt egészíti ki a kézzel húzott díszvonal, a coach line, amely a klasszikus luxusautós világot idézi. Elsőre akár egyszerű kéttónusú fényezésnek is tűnhetne, de a BMW szerint éppen az átmenet a nagy mutatvány: a matt és a metál festék eltérő összetételű, mégis úgy kell összeérniük, hogy ne legyen látható törés vagy lépcső a két felület között.

Az eljárást két és fél évig fejlesztették, jelenleg kizárólag a dingolfingi BMW-gyárban készül, és csak az új BMW 7-es limuzinhoz érhető el. Több mint húsz külön erre képzett szakember dolgozik rajta, a folyamat tizenkét, pontosan összehangolt lépésből áll. A karosszériát kézzel maszkolják, csiszolják és készítik elő a festéshez.

A számok is elég beszédesek: egy Dual-Finish fényezésű 7-es több mint 75 órát tölt a fényezőüzemben, vagyis három napnál is többet. Az extra színkombináció ára pedig 16 000 euróba, átszámítva 5,7 millió forintba kerül.

Ez a BMW szerint csaknem hatszor annyi idő, mint egy hagyományos fényezés esetében, a munkafolyamat fele pedig kézzel történik.

Aki megkívánta ezt a duplaszínű megoldást, annak tisztában kell lenni még valamivel: a Dual-Finish fényezéssel ellátott autókat nem szabad autómosóba vinni, sőt az autókozmetikákat is messziről kerülni kell. A bajor gyártó állítása szerint csak az általuk biztosított speciális szappan, viasz és rongy kombináció használható a különleges fényezésnél, amelyeket külön lehet megvásárolni. Természetesen…