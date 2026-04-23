Túl értékesek a Neue Klasse modellcsaládhoz kidolgozott műszaki megoldások ahhoz, hogy a márka többi típusa ne részesüljön belőlük, hozta meg a cég vezetősége a döntést, és munkához láttak: hamarosan integrálják az új rendszereket a BMW már létező típusaiba. Ezt a folyamatot indítja most el a BMW 7-es, a márka zászlóshajója. A transzplantáció teljes körű: érinti a villanymotoros verziók teljes elektromos architektúráját, valamint a digitális szolgáltatásokat is. Nem a műszaki tartalom ugyanakkor az egyetlen, amelyet átemelnek a Debrecenben (iX3) és Münchenben (i3) gyártott modellsorozatból: az új széria formai jegyei is megjelennek a 7-es külső és belső dizájnjában.

Hajtásláncok

A BMW 7 háromféle tisztán elektromos változatban, két különböző plug-in hibrid kiépítésben, valamint 48V-os mild hibrid rendszerrel erősített belső égésű motorokkal kerül forgalomba. Ez utóbbiakból Európa egy dízelt és egy benzinest kap, további két benzinmotoros változatot csak más piacokra fog gyártani a BMW. A belső égésű motorok az összes érintett változatban (PHEV és ICE) soros hathengeres, háromliteres egységek.

i7 50

xDrive i7 60

xDrive i7 M70

xDrive 740

xDrive 740d

xDrive* 750e

xDrive* M760e

xDrive* Max. teljesítmény (LE) 455 544 680 400 313 489 612 Max. forgató-

nyomaték (Nm) 660 745 1015** 580 670 700 800 Akkumulátor

kapacitása (kWh) 112,5 112,5 112,4 – – 18,7 18,7 El. hatótávolság (km) 591-

728 581–

727 566-

686 – – 70-

82 69–

80 Végsebesség (km/óra) 210 240 250 250 250 250 250 Gyorsulás

0-100 km/óra (mp) 5,5 4,8 3,8 5,1 5,7 4,8 4,2

*2026 novemberétől

**Rajtautomatika aktiválása esetén 1100 Nm

A lényeg természetesen a tisztán elektromos verziók, amely mostantól 800V-os elektromos architektúrára épülnek, ennek köszönhetően egyrészt nagyobb energiasűrűségű és teljesítményű akkumulátorokból táplálkoznak, másrészt kisebb rendszerveszteségekkel dolgoznak, így jellemzően nőttek a hatótávolsági értékek – a belépő elektromos modell esetében például 117 kilométerrel, annak ellenére, hogy elődje egy villanymotoros, hátsókerék-hajtású modell volt.

A korábbi 195 helyett 250 kW-tal tölthető akkumulátorok 28 perc alatt juttathatók el 10-ről 80 százalékos töltöttségre. 10 perc alatt a két kisebb modell 235 kilométerre elegendő energiát vesz magához, az M Performance csúcsverzió esetében ugyanennyi idő alatt 214 kilométerrel növelhető a hatótávolság. Váltóáramról 22 kW-tal tölthető a hatalmas akku, ez nulláról 100%-ra hat órát vesz igénybe.

Az akkumulátor-vezérlő rendszert integrálták a navigációs rendszerrel, így a vezérlés az útvonalba beiktatott töltési kiállásra optimális értékre állítja be az akku hőmérsékletét. Az utastér, a hajtáslánc és az akkumulátor hűtését és fűtését hőszivattyú segíti.

A regeneratív fékrendszer a forgalomhoz igazodva képes önállóan változtatni a negatív lassulás mértékét – ha álló sorhoz, kereszteződéshez vagy lámpához közeledünk, megnöveli, ha országúton vesszük el a gázt, akár nullár csökkenti a visszatáplálást.

A plug-in hibridekben új turbófeltöltővel szerelt benzinmotorok dolgoznak, a hibrid komponens 197 lóerős villanymotorja a nyolcfokozatú váltóban kapott helyet a teljesítmény-elektronikával együtt. Az akkumulátor legfeljebb 11 kW-tal tölthető, a teljes töltés 135 percet vesz igénybe, míg normál háztartási aljzatról 10 óra 45 percig tart a töltés.

Felfüggesztés

Alapfelszerelés az automata szintszabályozós légrugózás és az elektronikusan szabályozott lengéscsillapító, mindkét rendszert kerekeként külön-külön szabályozza a vezérlés. A szabad hasmagasság 30 mm tartományban állítható (10 le, 20 fel.) Szintén széria a négykerék-kormányzás.

Opcióként kérhető aktív kanyarstabilizátor, amely 48V-os villanymotor segítségével akadályozza meg az oldaldőlést kanyarban. Az M Performance modelleken szériakivitelű a rendszer.

A törvényileg amúgy is előírt keréknyomás-ellenőrző rendszer mellett a BMW 7 mesterséges intelligencián alapuló, a számításait a felhőben elvégző abroncskopás-előrejelzés funkciót is kínál, amely az abroncsok hátralévő időtartamát is képes megbecsülni. Ugyanez a rendszer jóval hamarabb észleli a nyomásvesztést, mint a sztenderd technológia.

Külső dizájn

A Neue Klasse stílusirányát követve rajzolták át a hűtőmaszkot, amely ezáltal még keskenyebb, még inkább függőlegesen álló lett. Körvonala immár alapértelmezésben megvilágított. A vízszintes téglatestben elhelyezett lámpatestek helyébe egymás fölé rendezett szegmensek kerültek, ami miatt a teljes lökhárító megváltozott. A mátrix LED-es adaptív világítás felár nélkül jár, a vakításmentes fényszóró akár 600 méterre képes elvilágítani.

A köszöntő és búcsúzó fények többféle program szerint működhetnek. Opciós az az „ünnepélyes fényszőnyeg” névre keresztelt rendszer, amely 194 ezernél is több LED segítségével animált fénymintázatot vetít a talajra.

Hátul maradtak a vízszintes zárófények, de hosszabb formában, csaknem teljesen benyúlnak a logóig. A lámpatestekben krómsáv fut végig, a fekete betétek pedig valójában funkcionális elemek: ezekben kapott helyet a csomagtérfedelet nyitó gomb, a hátratekintő kamera és az ablakmosó fúvóka.

A két M Performance modell még látványosabb egyedi stíluselemeket alkalmaz, a BMW Individual programot kibővítették. Több mint 500 külső színkombináció rendelhető. illetve az Individual Manufaktur programban bármilyen szín megvalósítható.

A legfontosabb újdonság a vízszintesen osztott kettős fényezés, amely már korábban is elérhető volt a szériához, ám mostantól alul matt festéket társítanak kézzel kivitelezett fülső metálszínnel. A BMW szerint erre még nem volt példa az autóiparban, leginkább azért nem, mert a két fajta fényezés eltérő jellemzői miatt nagyon erős a kontraszt a találkozásnál – ezt viszont megoldotta a BMW, hogy ne így legyen.

A technológiát 2,5 év alatt fejlesztették ki, kizárólag Dingolfingban tudják megvalósítani, és a BMW 7-esen kívül sehol máshol nem alkalmazzák. Nagyjából két tucat mester van birtokában a tudásnak, a folyamat tizenkét lépésből áll, a munka több mint 50%-át kézzel végzik, egy-egy autó több mint 75 órát tölt a fényező műhelyben – normál esetben hat autót is lefényeznek ennyi idő alatt.

A felső és alsó karosszériarészt, ahogy korábban, most is kézzel felvitt, vékony sáv választja el egymástól, pont úgy, ahogy a BMW alá tartozó Rolls-Royce-tól megismerhette a világ.

Belső kialakítás

A Neue Klasse technológiák és kezelőszervek nyomán teljesen átalakult a vezetői környezet.

Megjelent a BNW Panoramic iDrive rendszer, amely a BMW OS X operációs rendszert futtatja. Ennek elsődleges kijelzője 17,9 colos. Abszolút újdonság a márkánál az utas előtti kijelző, amely a szabadon álló középső érintőképernyő mellett, attól különállóan helyezkedik el. A 14,6 colos monitor elsötétül, ha a vezető odapillant, ha pedig senki nem ül jobb elöl, semleges grafikát jelenít meg rajta a rendszer.

Újdonság a Panoramic Vision kijelzősor a szélvédő alatt, amely ugyanúgy a Neue Klasse modellekből jön, mint a a 90 fokonként elhelyezett küllőkkel szerelt kormánykerék. A Panoramic Vision felületére akár 6 widget „húzható át” a fő képernyőről, ezek szabadon elhelyezhetők, a megjelenített tartalom tehát személyre szabható.

Hátul 31,3 colos széles vásznú érintésérzékeny kijelzőt találunk, mostantól videokamerával, azaz futhat rajta videokonferencia is, de HDMI kábellel számítógépet is köthet rá az ügyfél. A képernyő lenyitását hanghatások kísérik, és az autó automatikusan besötétít. A kijelző dőlésszöge a hátsó ajtókba integrált érintőképernyőkről állítható.

Új koncepciót követ az animált hangulatvilágítás, a műszerfalba és az első ülések háttámlájába fénykibocsátó sávot, illetve panelt illesztettek. Szintén újak a hátsó olvasólámpák, és elérhető a 40-nél is több LED-del felszerelt, világító panoráma napfénytető.

Az új BMW 7 felár nélkül adja a 18 hangszórós, 655W teljesítményű Bowers & Wilkins Surround audiorendszert, de kérhető kétszer ennyi (35) speaker és 1965W-os erősítő is. Az első és hátsó ülések háttámlájában vibramotor segít rá a mélyhangokra (ezt nevezi 4D audiónak a BMW.)

A tökéletes zenei élmény érdekében csillapították a zajszintet: az oldalablakok síkban illeszkednek az ajtókhoz és a lemezekhez, minden ablaküveg hangzáró, a kormányművet lágyan rögzítették. A BMW i7 esetében extra intézkedéseket hoztak, például habtöltetet kapnak az abroncsok.

A beltérben 700 különböző kivitel képzelhető el, többféle fabetét mellett újdonságként Alcantara dekorral is kérhető az autó, az ülésállító gombok kristályüvegből készültek, akárcsak az indítógomb, a váltókar és a hangerő-szabályozó (ez utóbbiak felárasak.)

A megújult légbeömlőket motorok szabályozzák, az üléseket vegán bőr borítja, de kérhető valódi, természetes bőr és kasmírgyapjú is, a tetőkárpit szövet vagy Alcantara. A színek választéka gazdag.

Alapárasok a fűthető, deréktámaszos, masszázsfunkciós első ülések, az aktív szellőztetés feláras. A hátsó ülésekhez mindezen funkciók elérhetők, sőt, ide kérhető dönthető, lábtámaszos utasülés is, ahol a vezetővel átellenben henyélő utas kényelme érdekében a mitfahrer ülése teljesen előre húzható és dönthető – de csak addig, hogy ne akadályozza a külső tükör használatát.

A kormánykerék ötféle kidolgozásban, háromféle színben áll rendelkezésre, beleértve a BMW Individual és BMW M kiviteleket.

Az automata oldalajtók továbbra is felárasak, de működésüket továbbfejlesztették, akárcsak a csillapított (szervomotoros) nyitás és zárás funkciót. Rendelhető digitális kulcs, amelynél okostelefon vagy okosóra nyitja az autót.

Új a digitális belső visszapillantó tükör, amely csak novembertől lesz rendelhető, viszont ha az ügyfél szeretné, utólag is beépítik neki.

Alapfelszerelés a nem nyitható, árnyékolós napfénytető, a négyzónás klímaberendezés, amely új hőszivattyút alkalmaz.

Vezetőtámogatás

A digitális személyi asszisztens tudását feljavították, mesterséges intelligencia segítségével tették gördülékenyebbé és okosabbá.

Ahogy már már BMW modelleken láthattuk, a fedélzeti rendszer saját alkalmazásokkal bővíthető, ezek egy része kifejezetten szórakoztatási célú (video streaming, játékok, stb.)

A vezetőtámogató rendszerek 2. szintű önvezetésre képesek, ami autópályán és városi forgalomban tudja megkönnyíteni a haladást. Elengedett kézzel akár 130 km/óráig haladhatunk, városban a navigációs rendszerbe betáplált útvonal egészére aktív marad a rendszer akkor is, ha a vezető forgalmi okokból kénytelen beavatkozni a működésébe.

A vezetőtámogató funkciók köre teljes, a parkoló asszisztenst mesterséges intelligencia teszi hatékonyabbá – akár 200 méteren elnavigál teljesen egyedül az autó.