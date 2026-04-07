A BMW i7 életének negyedik évébe lépett, így megérett a modellfrissítésre. A megújult elektromos luxuslimuzin április 22-én tartja világpremierjét. Mivel nem generációváltásról van szó, csak faceliftről, értelemszerűen változatlanok maradnak az alapok: továbbra is ugyanazt az ötödik generációs elektromos platformot alkalmazza a nagy villanyautó, mint eddig.

14 fotó

Ahhoz azonban, hogy a jelenleginél nagyobb kapacitást és gyorsabb tölthetőséget biztosítsanak, ami elengedhetetlen a modell versenyképességének a megőrzéséhez, a BMW kitalálta, hogy a hatodik generációs akkumulátorrendszer celláit szereli be az i7-esbe – ez ugyanaz a fejlett technológia, amely a Neue Klasse modellszériában (azaz a debreceni BMW i3X szabadidőjárműben és a müncheni gyártású i3 szedánban) debütált.

Ennek a két különböző architektúrának az összefésülésében vállalt szerepet a Rimac Technology, a horvát autógyártó műszaki fejlesztésekre szakosodott leányvállalata.

A Gen6 akkumulátorrendszer minden téren fejlettebb, mint a Gen5. Már a cellák is alapvetően eltérőek, energiasűrűségük 20%-kal nagyobb. A rendszer egészét tekintve a hatótávolság és töltési teljesítmény egyaránt 30%-kal nőtt, a kiépítés támogatja a kétirányú töltést, és ami mindezt lehetővé teszi: 400 helyett 800 voltos feszültségen üzemel az architektúra.

Ezek alapján pedig nem véletlen, hogy külső segítséget kért a BMW a fejlesztéshez, hiszen a hatodik generációs cellákat egy alapvetően más rendszer igényeit szem előtt tartva fejlesztették ki. A részletekről vélhetően hamarosan többet is megtudunk.

Addig is próbáljuk megemészteni azt a pikáns helyzetet, hogy a Bugatti tulajdonosa együttműködik a Rolls-Royce tulajdonosával. A kérdés ugyanis adja magát, hogy vajon a kooperáció kiterjed-e valamilyen formában a két hiperluxusmárkára.