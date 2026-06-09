Immár elérhetők a magyar országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét ismertető nyilatkozatok. A tételes bevallásokból kiderülnek, milyen ingatlanokkal, megtakarításokkal, befektetésekkel és egyéb ingó és ingatlan értékkel bírnak azok az emberek, akik az ország sorsának alakítására kaptak felhatalmazást.

Minket mindezek közül természetesen az autók és egyéb járművek érdekelnek: az alábbi galériában bemutatjuk, ki mivel jár – vagy mivel járhatna, ha engedné a szabadideje és a protokoll. Érdekes egyébként, hogy több miniszter sem rendelkezik saját autóval.

A galériában a járművek mellett szereplő évszám a megvásárlás évét jelzi, azaz az autó lehet, hogy ennél idősebb, esetleg egy korábbi generációs modell. Fiatalabb viszont bizonyosan nem lehet, nyilván.

Galéria:

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Nyitókép: Isabella Bonotto/Anadolu via Getty Images