Túlélés, emlékbélyeg, szilikonkarkötő, nagykoncert és egy Rolls-Royce-ba ültetett Bernie Ecclestone: egészen másként ünnepelték a Hungaroring első három nagy jubileumát. Már azt sem egyszerű eldönteni, pontosan melyik évben kellett elfújni a gyertyákat. A legfontosabb magyar versenypálya kerek évfordulóit az Arcanum Újságok cikkeivel idézzük meg.

Az első kerek évforduló nem olyan hangulatban közeledett, amelyben könnyű lett volna tűzijátékot és nagyszabású közönségprogramot szervezni. Az Arcanum adatbázisában megtalálható, 1995 tavaszi újságcikkek még arról számoltak be, hogy bizonytalanná vált a Magyar Nagydíj helyzete.

1995 – Az se volt biztos, hogy megtartják

A Reform májusi száma úgy fogalmazott, hogy a Hungaroring augusztus 13-án ünnepelné fennállása tizedik évfordulóját – az „ünnepelné” feltételes módja azonban beszédes volt. A verseny pénzügyi és szervezési nehézségek miatt veszélybe került, átmenetileg a világbajnoki naptárban elfoglalt helye sem tűnt magától értetődőnek. Így 1995-ben elsősorban nem arra kellett választ találni, ki adjon koncertet a jubileumon, hanem arra, hogy lesz-e egyáltalán Magyar Nagydíj.

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Végül lett. A tizedik futamot augusztus 13-án Damon Hill nyerte a Williamsszel, fölényesen megelőzve csapattársát, David Coulthardot és Gerhard Bergert. Michael Schumacher műszaki hiba miatt kiesett. Nagy koncertnek, szurkolói fesztiválnak vagy látványos évfordulós parádénak azonban nincs nyoma a korabeli programokban.

“Alig fejeződött be egy-egy Magyar Nagydíj, máris kezdődtek a találgatások, lesz-e következő? A sok bizonytalanság közepette már megszoktuk, hogy a következő évi programban rendre kérdőjelesen szerepelt a Hungaroring, hol tartalékként, hol „rendes tagként”, aztán megint csak a cseresorban. Szerencsére eddig minden esztendőben megrendezték a futamot, csak egy kicsivel több izgalom előzte meg a rajtot, mint mondjuk az Monte-Carlóban szokás…” – Népszabadság, 1995.

2005 – emlékbélyeg

Tíz évvel később már sokkal nyugodtabb volt a helyzet. A Magyar Nagydíj stabil része lett a világbajnokságnak, 2005-ben pedig huszadik alkalommal érkezett meg a Forma–1 a Hungaroringre. A jubileumhoz ezúttal kézzelfogható emléktárgyak is készültek. A korabeli megyei lapok beszámolói szerint a Hungaroring Sport Rt. kétezer, jubileumi feliratú szilikonkarkötőt gyártatott.

“A karkötő Lance Armstrong kerékpáros által alapított rákellenes alapítvány ,„LIVESTRONG” karkötőjének a jubileumalkalmára átalakított változata. A karkötők a nagydíj napjain hozzáférhetővé válnak a nagyközönség számára is: megvásárlásukkal bárki hozzájárulhat a rákellenes küzdelemhez, és viselésével ezt demonstrálhatja is. A karkötőket a verseny ideje alatt, mindhárom napon a Hungaroringversenypálya kapuinál fogják árusítani.” – Észak Magyarország, 2005. július

A Magyar Posta ugyancsak bekapcsolódott az ünneplésbe: a verseny idején hozta forgalomba a Hungaroring jubileumára készült bélyeges kiadványt.

Ezen a hétvégén Michael Schumacher a Ferrari versenyzője közel kilenc tizedmásodperces előnnyel szerezte meg a pole-pozíciót. A vasárnapi futamot azonban Kimi Räikkönen nyerte Michael és Ralf Schumacher előtt. Juan Pablo Montoya az élről esett ki, Fernando Alonso pedig pont nélkül maradt – a Vezess tudósítása szerint a jubileumi verseny alaposan összekuszálta a világbajnoki küzdelmet.

A megyei hírlapokban több helyen is megjelent a pálya múltját összegző, visszatekintő írás, amit Szabó Zoltán Attila írt:

“A Forma-1 első emberének, Bernie Ecclestone-nak a fáma szerint esze ágában sem volt versenyt rendezni Mogyoródon. Ő bizony a nagy Szovjetuniót akarta „bekebelezni”, csakhogy az elvtársak, ahol tudtak, keresztbe tettek.

Megelégelte hát a dolgot, de már csak dacból is leragadt a keleti blokknál. Régi cimborája, Rohonyi Tamás ötletére az FI fura ura végül Magyarországot kaparintotta meg a cirkusz számára. 1986. augusztus 10-én állam bácsi hathatós hozzájárulásával egy villámgyorsan felépített pályán megrendezték az első Magyar Nagydíjat. Mogyoród a semmiből lett turistacélpont.

Sokáig mégis kérdéses volt, lesz-e folytatás. A bajt tetézte, hogy a világsajtó vörös futamnak becézte/cikizte a magyar parádét, hozzátéve, hogy a pályát nehéz megközelíteni, mert gyenge az infrastruktúrája. Kezdetben a versenyzők is sokat nyufiztak: csúszós az aszfalt, nehéz előzni – hangoztatták. Idővel azért elfogadták a ringet.

Jöttek a nyílt sisakos viadalok. Az elsőn mindjárt egy izgalmas brazil csatát láthatott a publikum: Nelson Piquet és Ayrton Senna párharcából előbbi került ki győztesen. Egy évvel később megismétlődött a brazil párbaj, s Piquet újra nyert. 1988-ban már a McLaren „nyergében” Sennáé lett a pálma. Majd Mansell – még később Schumacher – itt lett világbajnok. 1990-ben, az év versenyén a belga Boutsen Williamse volt a legtempósabb jármű.

Az izgalmas verseny után Ecclestone további öt évre meghosszabbította a pálya szerződését. Egy évre rá már bánta, de kitartott. Senna pedig csak nyert, nyert és nyert. Háromszor is! Később konszolidálódott a helyzet.

A HungaroringRt. Berényi János irányításával csak-csak európai vállalkozássá alakult. Azóta B. E. nem háborog. Az új direktor, Palik László pedig megteheti, hogy ma, a verseny napján lazán benevez a Porsche-kupára, elvégre az összeszokott stáb vele/nélküle is tettre kész.

A pilóták meg nekünk udvarolnak. Schumi, Coulthard vagy éppen Alonso felkent híve a versenynek. A spanyol a héten így dicsért: „nagyon élvezem az ottani hétvégéket, a várost, a paddockot, az egész hangulatot. Várom már, hogy elkezdődjön a nagydíj…” Úgy tűnik, a huszadik parádéra révbe értünk.”

A Hungaroring tényleges huszadik születésnapja egy évvel később olyan ajándékot kapott, amelyhez nem kellett külön műsorfüzet. A 2006-os volt az első esős Magyar Nagydíj, és ezen szerezte meg pályafutása első F1-es győzelmét Jenson Button. Az évfordulós megemlékezéseknél végül jóval emlékezetesebb lett maga a verseny.

2015 – Valódi buli

A harmincadik Magyar Nagydíj hozott valódi ünneplést.

A pénteki szabadedzés után a főbejárat melletti belső parkolóban négy és fél órás koncert kezdődött. A Wellhello után Charlie és barátai léptek fel, köztük Lerch István, Demjén Ferenc, Somló Tamás, a Beatrice, Tóth Vera és Radics Gigi. A programot a Magna Cum Laude zárta, a házigazda DJ Dominique volt.

“A 30. F1-es Magyar Nagydíjra készül a Hungaroringcsapata, és a jubileumalkalmából nem csupán a résztvevők számára készül meglepetéssel – a szurkolókat sem szeretné kihagyni az ünneplésből. A pénteki szabadedzés után jubileumi koncertet tartanak a mogyoródi pálya főbejáratától balra lévő nagyparkolóban, amelyen az elmúlt harminc év legnagyobb sztárjai lépnek fel. A négy és fél órás programot blokkokra osztották.

A vadonatúj, de nagyon sikeres Welhello kezdi el a bulit, majd következik Charlie és barátai – vagyis Charlie, Lerch István, Demjén Ferenc, Somló Tamás, a Beatrice, Tóth Vera és Radics Gigi -, a programot a Magna Cum Laude koncertje zárja. „Kétszer autóztam a Hungaroringen, többször is felléptemott, és F1-es futamon is voltam. Az autóversenyzők nagyonklassz srácok’’-mondta Charlie, aki szerint a Formula-1-es hétvégén a Hungaroringenzenélni óriási élmény lesz.” – Nemzeti Sport, 2015

A koncertre Forma–1-es belépővel, előzetes internetes regisztráció után lehetett bejutni. A szervezők tíz-tizenkétezer emberrel számoltak, és külön Volánbusz-járatokat indítottak az Árpád hídhoz. Vagyis ez már valódi, a nagydíjhétvége sportprogramján túlnyúló szurkolói rendezvény volt.

Az évfordulót más eseményekkel is felvezették. A Ferrari Racing Days során Sebastian Vettel egy 2009-es Ferrarival tartott bemutatót a Hungaroringen. Elkészült a százperces, archív felvételekre és visszaemlékezésekre épülő Hungaroring 30 – A Forma–1-es Magyar Nagydíj története című dokumentumfilm is.

A Nemzeti Sport száz oldalas külön lapszámmal is tisztelgett a 30. Magyar Nagydíj előtt. “Ahány világbajnok, annyi izgalmas sztori Magyarországgal és a Hungaroringgelkapcsolatban is! Ez azért aktuális, mert július végén már a 30. Formula-1-es Magyar Nagydíjat rendezik, a jubileumelőtt a Nemzeti Sport is méltóképpen tiszteleg.

Ennek jegyében készítettük el százoldalas ünnepi magazinunkat, melynek munkálatai majd’ két évig zajlo tak: felkutattuk az elmúlt 29 nagydíj legérdekesebb történeteit és leglátványosabb fotóit, megszólaltattuk a magyar főszereplőket, valamint bejártuk egész Európát, hogy korábbi nagy pilótákkal, f tamgyőztesekkel, világbajnokokkal nosztalgiázzunk magyarországi élményeikről.” – írta a lap 2015-ben.

A verseny napjára ugyancsak jutott külön jubileumi látványosság. Az első Magyar Nagydíjat megnyerő Nelson Piquet egy Rolls-Royce-szal vitte körbe Bernie Ecclestone-t a pályán. Kettejük tiszteletköre egyszerre kapcsolta össze 1986-ot és 2015-öt: az első futam győztesét azzal az emberrel, akinek döntő szerepe volt abban, hogy a Forma–1 a vasfüggöny mögé érkezett.

A vasárnapi futam végül minden előre megírt ünnepi forgatókönyvet felülmúlt. A Vezess „Az év versenye a Magyar Nagydíjon!” címmel számolt be Sebastian Vettel győzelméről, valamint Danyiil Kvjat és Daniel Ricciardo dobogójáról. A Mercedes egyik autója sem került az első háromba.

A Hungaroring szigorúan véve 2016-ban lett harmincéves. A nagy jubileumi ünnepségeket azonban már az előző évben, a harmincadik Forma–1-es futam köré szervezték.

2016-ban a hangsúly inkább a pálya megújítására került. Elkészült a teljes aszfaltcsere, módosították a kerékvetőket, és egy több lépcsőre tervezett korszerűsítés első eredményei fogadták a mezőnyt.

2025 – Legendák éltetik a Hungaroringet

Ha 2015-ben a nagykoncert jelentette az új szintet, 2025-ben már maga Budapest lett az évfordulós rendezvény egyik helyszíne.

A 40. Magyar Nagydíjat nem egyetlen ünnepi eseménnyel, hanem városi installációkkal, történelmi vendégekkel, játékokkal, gyűjtői emléktárgyakkal és a megújult Hungaroring bemutatásával ünnepelték.

Bernie Ecclestone 95 évesen ismét ellátogatott Mogyoródra, mellette az 1990-es győztes Thierry Boutsen is elfogadta a szervezők meghívását. Nigel Mansell videóüzenetet küldött, a pálya négyes kanyarját pedig az 1989-es Magyar Nagydíj legendás győzteséről nevezték el.

A jubileum ezúttal kilépett a pálya kapuin. A Margitszigeti Zenélő Szökőkútnál az addigi futamgyőzteseket idézték meg, a Hősök terén F1-es installáció jelent meg, a Lánchíd nemzeti színű díszkivilágítást kapott, Budapest különböző pontjain pedig QR-kódos kincskeresés várta a rajongókat.

Lassan kijelenthető így negyven év után, a 41. futam előtt rövid idővel, hogy a Hungaroring karakteres versenyköre egyike a Forma-1 naptár régi stabil helyszíneinek, ami legendás pillanatokat, óriási drámát, meglepetést, örömöt, sőt világbajnoki ünneplést is adott a sport rajongóinak.