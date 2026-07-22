A villanyautókról sokáig legfeljebb a gyorsulási versenyek kapcsán beszéltek, a végsebességi rekordok világa azonban továbbra is a több ezer lóerős benzinmotoros hiperautók felségterületének számított. A BYD luxusmárkája, a Yangwang 2025 őszén ezen változtatott, amikor az U9 Xtreme a németországi Papenburg tesztpályán 496,22 km/órás sebességet ért el.

Az eredménnyel a kínai modell megelőzte a Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490,484 km/órás csúcsát, és megszerezte a legnagyobb dokumentált, szériaautónak szánt járművel elért egyirányú sebesség címét. De a cél nem ez volt, hanem az ötszázas határ áttörése.

Novemberben jöhet az újabb próbálkozás

A Goodwood Festival of Speed rendezvényen Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy a csapat 2026 novemberében ismét megpróbálja átlépni az 500 km/órás határt.

Vagyis a rekordkísérlet szándékát maga a vállalat egyik vezetője erősítette meg egy videós interjú során.

A helyszín várhatóan ismét a Papenburgban található nagysebességű oválpályája lesz. A korábbi futamon Marc Basseng vezette az autót, aki jól láthatóan szándékosan lassította le az autót a rekordkísérlet során. A később nyilvánosságra került információk szerint a pilóta azért engedte fel a gázpedált, mert az U9 Xtreme balra kezdett sodródni a brutális tempónál.

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A BYD úgy számolhat, hogy az autó aerodinamikájának, futóművének és iránytartásának finomhangolásával még maradt némi tartalék a technikában. Az 500 km/óra elérése azonban nem pusztán további négy kilométer/órát jelent. Ilyen tempónál a légellenállás leküzdéséhez szükséges teljesítmény meredeken nő, miközben a gumik terhelése, az oldalszél és a pálya legkisebb egyenetlensége is komoly kockázatot jelent.

Nem minden rekord egyenrangú

A végsebességi rekordoknál fontos különbséget tenni az egyirányú csúcssebesség és a két irányban teljesített, átlagolt rekord között. Az U9 Xtreme 496,22 km/órás eredményét egyetlen irányban mérték. Ugyanez igaz a Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490,484 km/órás futamára, valamint az SSC Tuatara 474,8 km/órás próbálkozására is.

A hagyományos, szigorúbb rekordmérésnél az autónak ugyanazon az útszakaszon mindkét irányban végig kell mennie, majd a két futam legnagyobb sebességéből átlagot számítanak. Így csökkenthető a szél, az emelkedés és a lejtés hatása.

Ebben a kategóriában továbbra is az SSC Tuatara áll az élen 455,3 km/órás kétirányú átlaggal. A második a Koenigsegg Agera RS 447,19 km/órával, a harmadik pedig a Bugatti Veyron Super Sport, amely 2010-ben 431,072 km/órás átlagot ért el.

A Yangwang U9 Xtreme tehát jelenleg a legnagyobb egyirányú sebességgel büszkélkedhet, de a klasszikus értelemben vett, kétirányú szériaautós rekord még nem került a kínaiak vitrinjébe. Amennyiben novemberben ismét csak egy irányban futnak neki a pályának, az 500 km/óra átlépése látványos mérföldkő lesz, de kérdés mikor próbálkoznak meg a két irányú rekorddöntéssel.