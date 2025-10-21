Alig néhány héttel azután, hogy új világcsúcsot állított fel 496,22 km/óra mért végsebességével, a Yangwang U9 Xtreme (U9X) bebizonyította, hogy nem csak egyenesen tud gyorsan menni: a BYD-csoport prémium márkájának hipersport-zászlóshajója 6 perc 59,157 másodperc alatt tette meg a Nürburgring északi nagy körének 20 832 méterét.

5 fotó

Ez több mint 5 másodperccel jobb idő, mint amire eddig elektromos jármű eddig képes volt itt (Xiaomi SU7 Ultra, 7 perc 04,957 mp), ráadásul az első alkalom, hogy egy villanyautó a bűvös 7 perc alá tudott kerülni.

Ehhez a bravúrhoz kevés lett volna az autó 3000 lóerőt meghaladó rendszerteljesítménye: a menetdinamikához a DiSus-X futómű-szabályozó rendszer, a titánium ötvözet felhasználásával épített karbon-kerámia fékrendszer, valamint a speciálisan fejlesztett fél-slick abroncsok is hozzájárultak.

Az U9 Xtreme mindössze 30 példányban készül, a Yangwang hamarosan megkezdi forgalmazását, a modell elérhetősége és vételára jelen pillanatban nem ismert.