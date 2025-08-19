Egy autórajongó számára életre szóló élmény, ha egyszer eljut a Nürburgringre. A Zöld Pokol, a legendás pálya, az igazi kihívás ahol mindenki megpróbálja elérni a saját és autója határait.

A pálya kiérdemelte a pokoli jelzőt: napjainkban 20832 méteres a hosszú kör, amire tényleg bárkit felengednek, aki befizeti a napidíjat. Ezen a körön összesen 73 kanyar található, ezek közül 33 balos, 40 pedig jobbos.

A pálya úttestje messze van a síktól, nagyjából 300 méteres szintkülönbséget kell rajta leautózni, ennyi a különbség a legmélyebben és legmagasabban fekvő pontja között. A legkomolyabb emelkedője 17, a legmeredekebb lejtője 11 százalékos.

A kihívás nagy, a hibázás esélye még nagyobb

A pálya nyilvános vezetés napjain bárki, aki érvényes jogosítvánnyal és közúti forgalomra alkalmas járművel rendelkezik, megmérettetheti magát a világ legnehezebb versenypályáján. Egy kör 30 euró (12 ezer forint), így elérhető az álom megvalósulása.

Csakhogy itt egy kör is sokat kivesz emberből, gépből egyaránt. Elég egy fáradó fék, egy rossz mozdulat, némi por a belső íven és kész a baj. Egy esetleges baleset végkimenetel nagyban függ a körülményektől.

Mivel közútnak számít a baleset költségeit leginkább az autóra kötött biztosítás határozza meg. A legtöbb európai biztosító természetesen gondolt erre a felhasználási módra, és az aprós betűs részben egyszerűen leírják a szerződésben, hogy a Nürburgringen nem él a szolgáltatás. – fejtette ki egy Youtube videóban a hely egyik legismertebb szakértőja, Misha Charoudin.

Még a harmadik félnek okozott kárt is átterhelik a tulajdonosra, így gyakorlatilag saját autó mellett a többi töréskárt saját zsebből kell intézni. Kivéve, ha Németországban regisztrált az autó, és itt jönnek képbe a bérléssel foglalkozó cégek.

Innen menekülnek a biztosítók

A bérelt autókkal csattanók esete ugyanis sokkal kedvezőbb. A Nürburgring körüli számos cég által kínált pályaautó-bérlés alapvetően egy kockázatkezelési szolgáltatás. A trükk annyi, hogy a német biztosítás más, mint a többi ország esetén, a bérbeadó cégek törvényi kötelezettségüknél fogva átfogó felelősségbiztosítással rendelkeznek a flottájukra, amely kiterjed a tesztvezetés során okozott károkra is.

A modell lényege az „önrész”, amely a bérlő maximális pénzügyi felelősségét jelenti a bérelt járműben keletkezett károkért. A bérlő a bérleti díj megfizetésével egy olyan konstrukcióba lép be, ahol a felelőssége egy előre meghatározott összegre van korlátozva, még totálkár esetén is. Tehát tudhatjuk előre, hogy mennyit fizetünk egy Ford Focus ST, avagy egy bérelt Porsche 911 miszlikbe törése esetén.

Az egyik legnagyobb ilyen cég oldalán könnyű megtalálni az árakat. Az rsrnurburg.com szerint a szolgáltatás igénybe vételéhez vállalni kell, hogy az alsóbb kategória (Ford Focus ST) esetén 15000 euró (5,9 millió forint) önrész a maximum amit fizethetünk. Tehát ha elporlad az autó, teljesen kiég, totálkáros lesz, akkor ennyit kell fizetnünk. Másnak okozott kár esetén a cég 10000 (3,9 millió forint) eurót számol fel, de a leírásuk szerint ritka, és elkerülhető az ütközés a pályán.

Ha saját autót törünk, már más a helyzet. Itt biztosítás híján az autó teljes értékét bukhatjuk, de első körben nem is ez a legelső zsebbe vágó tétel, hanem a pályában keletkezett károk és a mentés.

Olcsó autóval is sokba kerülhet a mentés

Tehát nem ússzuk meg az anyagi terheket, ha elmegyünk egy pár százezerért tákolt versenypatkánnyal, amit oda lehet csapni, ,mert a pályában keletkezett kár ekkor is húzós összeget emészthet fel.

A szalagkorlátot ugyanis méterenként számolják fel (egy háromsoros szegmens métere 120 000 forint), és ebből mindenhol alapból három sor van, valamint plusz tételt jelentenek a tartóoszlopok is. Ebből pedig mindenhol van, és sokszor közel a pályához, mert ezek életmentő eszközök: ha nem lennének sok autós a fák között kötne ki, és szenvedne akár halálos balesetet.

A kiérkező pályabírók, a személyzet, a takarítás is külön költség, valamint az elszállítást is ki kell fizetni, utóbbi 500 euró, vagyis 240 ezer forint. Különböző források és fórum-beszámolók alapján egy „átlagos”, közepes mértékű korlátsérüléssel járó, egy autót érintő baleset esetén a pálya javítási számlája általában 2100 és 4000 euró (840 000 – 1 600 000 forint) között mozog.

Nemrég egy angol TikTok felhasználó, aki csak saját Volkswagen Golfját törte össze a Zöld Pokolban élőben nyitotta fel a pályaüzemeltetőtől kapott számlát, amiben nagyjából 3900 eurót számoltak fel költségként, vagyis 1,5 millió forintot. Ebben nem volt benne a későbbi tárolás és szállítás, valamint az alaposan körbetört autó javítása.

Így alapvetően kijelenthető hogy a Nürburgring drága mulatság, főleg ha baleset a történtet vége. Ha kezdőként akarjuk megismerni az élményt, vagy a sorsra bízzuk magunkat, és józan kockázatot vállalva kocogunk körbe, vagy bérlünk egy helyi cégnél, ahol a legtöbb esetben az anyósüléssel kezdődik a kaland, majd profi instruktor mellett lehet megtenni a gyorsabb köröket a világ legismertebb versenykörén.