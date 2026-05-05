A 2026-os Forma-1-es előszezoni tesztek végéhez közeledve a Ferrarin egy furcsa, addig még nem látott légterelő elem jelent meg. Funkciója hamar egyértelművé vált: a kipufogócső mögé helyezett lappal a motorból távozó gázok irányát befolyásolhatták saját aerodinamikai elképzeléseik szerint.

A megoldás kifejezetten trükkös, tekintve, hogy erre a részre a hátsó ütközőzóna “sérthetetlensége” miatt nem nagyon szabad légterelő elemeket rakni. A maranellóiak azonban az erőforrás sajátos elrendezésével találtak egy kiskaput a szabályokban. Komplex megoldásukat csak a legközelebbi technikai partnerük, a Ferraritól motort vásárló Haas másolta le valamelyest, de a Forma-1-es Miami Nagydíjra már a riválisok is megérkeztek a saját, a Ferrariéhoz képest eléggé lebutított megoldásukkal.

A Nemzetközi Automobil Szövetség eddig egyik kivitelezést sem találta szabálytalannak, ám a The Race úgy értesült, az FIA le akar számolni a kipufogószárnyakkal. Meglátásuk szerint nem kellenek az autó ezen részére bonyolult aerodinamikai megoldások, és inkább teljes megállj parancsolnának ebben a zónában. A csapatok technikai főnökeivel már meg is kezdődött az egyeztetés a szabálymódosításokat illetően.

Mindez egyébként összecseng azokkal a friss információkkal, melyek szerint alapvetően csökkentenék az F1-es autók által termelt leszorítóerőt 2027-re. Ezzel a kanyarsebességeket csökkentenék, de a fő cél nem ez, hanem az energiamenedzsment javítása. Lassabban vett kanyarokkal többet kell lassítani, azaz jobban feltöltődhetnek az akkumulátorok, a versenyzés pedig sokkal “normálisabb” lehet, több rendelkezésre álló elektromos teljesítménnyel a kigyorsításokon és az egyenesekben. “[A csapatok – a szerk.] kissé több leszorítóerőt találtak, mint amire számítottunk, ennél fogva a fékezésnél visszatermelt energia kissé alacsonyabb, mint az normál esetben lenne” – magyarázta Nikolas Tombazis, az FIA formaautós versenyzésért felelős igazgatója.

A változások az első szárnyakat, a padlólemezeket és az oldaldobozok előtti területet érinthetik. Túlzásba azért nem akarnak esni, ugyanis ha az aerodinamikából eredő tapadást túlságosan is visszavágják, az mechanikai oldalon, vagyis a gumiknál jelenthet extra terhelést.