A Ferrarit a Miami Nagydíj pénteki sprintidőmérőjén érte a felismerés, hogy az új fejlesztéseik ellenére nem olyan gyorsak, mint várták. Végül a vasárnapi futamra összeállt az autó, és bár Charles Leclerc versenyben tudott maradni, a 6. helyről rajtoló Lewis Hamiltonnak meggyűlt a baja a mezőnnyel.

A rajt káoszában az Alpine versenyzője, Franco Colapinto előzte meg a britet, aki egy jobbos kanyarban kívülről próbálta visszaszerezni a 6. helyet, amikor összeért a két autó. A következő egyenesben Hamilton már meg tudta előzni az argentint, csak – mint az utólagos felvételekből kiderült – közben be is mutatott neki. Érthető a frusztráció, mivel autója olyannyira megsérült, hogy onnan már csak pozíciója megtartásában bízhatott.

„Nagyon balszerencsés voltam, amikor Verstappen megpördülése feltartott, ekkor pedig nyilván pozíciót vesztettem, Franco pedig megtörte az autómat, egy csomó leszorítóerőt veszítettem, a senki földjére kerültem. Az autó körönként fél másodperccel lett lassabb, csak köröztem és próbáltam annyi pontot szerezni a sérült autóval, amennyit csak tudtam. Az időmérőre fejlődni tudtunk, a [vasárnapi] felvezetőkörön pedig nagyon jónak érződött az autó. Szóval kár, mert így nem tudtuk megmutatni a kemény munkát, amit a csapat végzett” – foglalta össze a futam után Hamilton, aki végül a hatodik helyen végzett, miután csapattársa büntetést kapott.

Amit nem mutattak a tévében: Hamilton beintett
Az autó legjobb beállításait csak vasárnapra sikerült megtalálni, a hétszeres világbajnok szerint viszont nem így kellene kinéznie egy versenynek: „Máshogy vágok neki a következő hétvégének, mert ahogy most készülünk, az nem segít. Majd meglátjuk, milyen lesz a következő verseny.” Legközelebb Kanadába látogat a mezőny a május 22-i hétvégén, ezt azonban nem nagyon várja a brit: „Egy olyan pályára megyünk, ahol hosszú egyenesek vannak, melyeken 3-4 tizedet is veszíthetünk csak az egyenesbeli tempónk miatt.”

Hamilton csapattársa, Charles Leclerc Miamiban több hiba és büntetés után végül csak a nyolcadik lett, és bár a csapat még a második helyen áll a konstruktőri tabellán, a javuló McLaren gyorsan zárkózik fel az olaszokra, akiknek még sok dolguk van az autó fejlesztésével.

A cikk szerzője Takács Hunor