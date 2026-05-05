A Ferrarit a Miami Nagydíj pénteki sprintidőmérőjén érte a felismerés, hogy az új fejlesztéseik ellenére nem olyan gyorsak, mint várták. Végül a vasárnapi futamra összeállt az autó, és bár Charles Leclerc versenyben tudott maradni, a 6. helyről rajtoló Lewis Hamiltonnak meggyűlt a baja a mezőnnyel.

A rajt káoszában az Alpine versenyzője, Franco Colapinto előzte meg a britet, aki egy jobbos kanyarban kívülről próbálta visszaszerezni a 6. helyet, amikor összeért a két autó. A következő egyenesben Hamilton már meg tudta előzni az argentint, csak – mint az utólagos felvételekből kiderült – közben be is mutatott neki. Érthető a frusztráció, mivel autója olyannyira megsérült, hogy onnan már csak pozíciója megtartásában bízhatott.

Após a colisão com Franco Colapinto, Lewis Hamilton mostrou o dedo do meio ao piloto argentino. 😭pic.twitter.com/1ThQQkBgeg — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) May 4, 2026

„Nagyon balszerencsés voltam, amikor Verstappen megpördülése feltartott, ekkor pedig nyilván pozíciót vesztettem, Franco pedig megtörte az autómat, egy csomó leszorítóerőt veszítettem, a senki földjére kerültem. Az autó körönként fél másodperccel lett lassabb, csak köröztem és próbáltam annyi pontot szerezni a sérült autóval, amennyit csak tudtam. Az időmérőre fejlődni tudtunk, a [vasárnapi] felvezetőkörön pedig nagyon jónak érződött az autó. Szóval kár, mert így nem tudtuk megmutatni a kemény munkát, amit a csapat végzett” – foglalta össze a futam után Hamilton, aki végül a hatodik helyen végzett, miután csapattársa büntetést kapott.

Az autó legjobb beállításait csak vasárnapra sikerült megtalálni, a hétszeres világbajnok szerint viszont nem így kellene kinéznie egy versenynek: „Máshogy vágok neki a következő hétvégének, mert ahogy most készülünk, az nem segít. Majd meglátjuk, milyen lesz a következő verseny.” Legközelebb Kanadába látogat a mezőny a május 22-i hétvégén, ezt azonban nem nagyon várja a brit: „Egy olyan pályára megyünk, ahol hosszú egyenesek vannak, melyeken 3-4 tizedet is veszíthetünk csak az egyenesbeli tempónk miatt.”

Hamilton csapattársa, Charles Leclerc Miamiban több hiba és büntetés után végül csak a nyolcadik lett, és bár a csapat még a második helyen áll a konstruktőri tabellán, a javuló McLaren gyorsan zárkózik fel az olaszokra, akiknek még sok dolguk van az autó fejlesztésével.

