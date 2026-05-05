A korábbi 80-20% arányú megoszlás helyett 2026-tól a Forma-1-ben hajszál híján fele-fele arányban járul hozzá a hajtáshoz a V6-os belső égésű motor és a hibrid komponens (akkumulátor+villanymotor).

Az idény kezdete – sőt már a téli tesztelés – óta egyértelmű, hogy a szabályalkotáskor „elmérték” ennek hatását, a rásegítés mértékéhez képest kis kapacitású akkumulátor, annak töltése számos problémát okozott. Az áprilisi kényszerszünetben az első három forduló tanulságai alapján finomhangolták is a szabályokat, a múlt hétvégi Miami Nagydíj edzésén, időmérőin és versenyein pedig természetesebbé is vált a versenyzés, de a címvédő Lando Norris úgy véli, alapvetően zsákutca, javíthatatlan a mostani szabályrendszer.

„A módosítások egy kis lepést jelentenek a jó irányba, de nem az F1-hez méltó szintre. Már az időmérő után is mondtam, hogy ha az ember mindenütt tövig nyomja a gázt, mint régen, egyszerűen hátrányba kerül. Továbbra sem lehet végig a maximumon menni, nem az számít, hogy a lehető leghamarabb beletapossunk a gázba. Az ilyennek nem szabadna hátrányt jelentenie, de most pont ez van” – magyarázta a Miami Nagydíj után.

„Úgy gondolom, ezek [a különböző problémák] nem igazán javíthatók. Egyszerűen ejteni kellene az akksikat. Remélhetőleg pár éven belül megtörténik” – utalt a világbajnok arra, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Mohammed bin Szulajm a hétvégén azt mondta, már 2030-ra visszavezetné a – minimális hibrides rásegítésű – V8-as motorokat.

Az FIA-elnök szavaira egyébként mások mellett a McLarennek is szállító Mercedes főnöke, Toto Wolff is reagált Miamiban:

„Aki a motorszabályok azonnali megváltoztatásáról beszél, jobban teszi, ha átgondolja a Forma-1 állapotáról alkotott elképzelését. Hogy középtávon módosíthatunk-e? Naná! Mi sosem állnánk a show javításának útjába. Hosszabb távon pedig a Mercedes nyitott az új motorszabályokra. Imádjuk a V8-asokat, nagyon szép emlékeink vannak róluk. Álláspontunk szerint az igazi Mercedes-motor, szép magas fordulatszámmal” – magyarázta.

„Más kérdés, hogyan adhatnánk hangsúlyt az akkumulátornak, hogy ne szakadjunk el a valóságtól, mert elég hülyén festene 2030-ban, ’31-ben, ha 100%-ban belső égésű erőforráshoz térnénk vissza. Ezt is át kell gondolni, hogy aztán egy egyszerűbb, igazi megamotorral állhassunk elő” – emelte ki Wolff.