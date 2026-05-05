Az utolsó kilométeres kiszállításokat végző furgonok piaca folyamatosan bővül. Hogy mennyire jó üzlet ez a szegmens, azt jól mutatja, hogy nemrég a Ford is bemutatta saját újabb elektromos furgonját. Mi a közös ezekben az áruszállítókban? Általában elférnek a szűk belvárosi utcákban, jól pakolható raktérrel bírnak, és újabban elektromos hajtással gördülnek le a gyártósorról, hogy a belvárosi, zéróemissziós zónák se jelentsenek akadályt számukra. Egyetlen hátrányuk talán az, hogy a szokásosnál szerényebb helykínálattal és komforttal bírnak a vezetőfülke terén.

A Geely haszongépjármű-márkája, a Farizon idehaza eddig két modellt, a V6E, valamint a SuperVant kínálta a vevők számára. Ezt a portfóliót egészíti ki a múlt csütörtökön Magyarországon is bemutatott V7E, amelyet kifejezetten a városi áruszállítás kívánalmainak megfelelően fejlesztettek ki. Spoiler: a Farion az elsőként tavaly júniusban a hongkongi autóshow-n bemutatott modellt nemcsak zárt, lemezes furgonként, hanem személyszállítós változatban is kínálja. Utóbbi viszont jelen információink szerint nem érkezik Magyarországra, mert csak az áruszállítóval próbálnak szerencsét.

Külső

Közel egy év kellett tehát, hogy rácsodálkozhassanak a magyarok a V7E letisztult, funkcionális dizájnjára. Bizonyos szempontból olyan, mintha a V6E és a SuperVan dizájnját vegyítették volna. Külsőre egyáltalán nem hivalkodó, de nem is kelt fapados, amolyan “zöldségesfurgon” hatást. Inkább a “népautós”, helyesebben szólva a “népfurgonos” életérzést testesíti meg. Az orr-részben pedig van valami sci-fis érzés. Mintha egy űrhajóval néznénk farkasszemet.

Mindez többek között az enyhén döntött, ámde nagy méretű, panoráma-szélvédőnek, a színre fújt lökhárítónak, valamint a kicsi, 16 colos felniknek köszönhető. A szögletes, függőleges, LED-nappali világítást használó fényszórói elöl jól tagolják a frontrészt. A két lámpatestet pedig egy fényes fekete borítás kapcsolja össze optikailag.

A modell 4995 mm hosszú, 1820 mm széles (tükrök nélkül) és 1985 mm magas. Az első tengely feltűnően a karosszéria sarkába került, ezért szinte nincs is elülső túlnyúlás. Hátul ezzel szemben maradt némi túlnyúlás a második tengely mögött. A modellt eredetileg tisztán elektromos járműnek tervezték, a Geely GXA‑V platformjára építve. Nemcsak fehér, hanem kék és zöld színben is rendelhető.

Farizon A Farizon a Geely-csoport haszonjárműves márkája, amelyet kifejezetten az áruszállítás és a városi logisztika igényeinek kielégítésére hoztak létre. A márka fókusza a tisztán elektromos hajtásláncokra irányul, ezért a kínálatának nagy része zéró emissziós modellekből áll. A Farizon haszonjárművei moduláris platformokra épülnek, amelyek lehetővé teszik a különböző felépítmények – furgon, dobozos, hűtős, platós – gyors és költséghatékony kialakítását. A márka célja, hogy a hagyományos dízel furgonok alternatívájaként könnyen használható, csendes és városi környezetben kiemelkedően praktikus elektromos haszonjárműveket kínáljon. Jelenleg éves szinten 150-200 ezer darabos kapacitással rendelkezik, de terveik szerint az évtized végére szeretnék elérni az egymilliós darabszámot.

Belső

A beszállás meglepően könnyed még egy 185-190 cm magas ember számára is a V7E esetében. A jármű szélesre tárható, magas oldalajtói sokat segítenek ebben, ahogy a mindkét oldalon elhelyezett, masszív és széles fellépők is. A vezetőt egy végtelenül egyszerű, sallangmentes és alacsony építésű műszerfal fogadja. A műszerfal egyik fő látványeleme az, hogy a szellőzők lamellái nem állnak meg a szellőzőnél, hanem tovább futnak oldalirányba, mintha végigvinnék a műszerfal teljes szélességén.

A sofőr figyelme menet közben a 7 colos (≈17,8 cm) digitális műszeregységre, valamint a középkonzolban elhelyezett, 12,3 colos (≈31,2 cm) infotainmentkijelzőre irányulhat, ha tájékozódni szeretne például az aktuális hatótávról, a pillanatnyi sebességről vagy valamelyik vezetéstámogató rendszerről, amelyekből egyébként 14 tartozik hozzá az alapfelszereltséghez.

A műszerfal alsó pereme – a baltól egészen a jobb szélig – széles párkányt kapott, amin remekül tárolhatók a kisebb használati tárgyak. Középen pedig egy vezeték nélküli okostelefon-töltőt is találunk. A furgonban összesen 15 tárolórekesz található.

Érdekesség, hogy a jobb oldali utasülés gyakorlatilag egy másfeles szék. Akár két ember is összepréselheti magát rajta, de a középső ülőhely háttámlája lehajtható, így a sofőr egy kemény felületre tehet szert, amin akár jegyzetelhet vagy dolgozhat is. A kényelmi felszereltség része a fűthető kormánykerék és ülések, a kulcs nélküli indítás, valamint az automata ablaktörlő.

A rakteret csúszásmentes acéllemezzel burkolták. Az árukhoz három oldalról is hozzá lehet férni, hiszen a jobb és a bal oldalon is találunk tolóajtót. Mindkettő egyaránt 1100 mm-es nyílási szélességet kínál. Ez amúgy megfelel az iparági sztenderdeknek, mert a Ford Transit Customnél is ekkora, de a PSA-konszern gyártmányainál az 1245 mm-es nyílási szélesség is elérhető. Hátul kétszárnyú, kifelé nyíló ajtón át lehet rakodni. Mindkét ajtószárny 270°-ban nyitható.

A sajtóanyag szerint az L1H1 kivitelű változat 6,9 m³ -es raktérrel büszkélkedhet és akár 1373 kg-nyi rakomány is szállítható. Mindez jó érték egy 3150 kg-os össztömeggel rendelkező kishaszonjárműtől.

Technika

A Farizon V7E‑t 90 kW (122 lóerő) csúcsteljesítményű, állandó mágneses szinkron villanymotor hajtja. Az elektromotor az első tengelyen helyezkedik el, a furgon elsőkerék‑hajtású. Ez a teljesítmény ebben a szegmensben átlag feletti.

A V7E‑hez kétféle akkumulátor érhető el: egy 50 kWh kapacitású és egy 67 kWh‑t kínáló csomag. Mindkettő a CATL gyártmánya. A töltési teljesítmény mindkét esetben azonos, így a töltési idők közötti különbséget kizárólag az okozza, hogy a nagyobb egység több energiát vesz fel ugyanazon a teljesítményen. A gyorstöltés 90–100 kW teljesítménnyel működik, ennek köszönhetően a 67 kWh‑s változat 20 és 80 százalék között nagyjából 30 perc alatt tölthető fel. A kisebb, 50 kWh‑s akkumulátor ugyanezt a tartományt körülbelül 20 perc alatt éri el, mivel kevesebb energiát kell betölteni.

Váltóáramon, 11 kW‑os töltőn a nagyobb csomag teljes feltöltése körülbelül hat órát vesz igénybe, míg a kisebbik nagyjából négy és fél–öt óra alatt töltődik fel. A gyakorlatban tehát a töltési élmény mindkét aksinál hasonló.

A bemutatón elhangzott, hogy a modell nem szűkölködik az ADAS-rendszereket illetően. A Farizon V7E többek között automatikus vészfékasszisztenssel (AEBS), adaptív tempomattal, intelligens sebességasszisztenssel, aktív sávtartóval, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel, táblafelismerővel, valamint keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszerrel is felszerelt. De fontos említést tenni még a 360 fokos kameranézetről, valamint a lejtmenet-szabályozó asszisztensről is.

A passzív biztonsági rendszerek között ott találjuk az ABS-t, az automatikus fékdifferenciál-zárat (ABD), valamint kanyarfékerő-szabályozót (CBC). Az utasok védelméről a vezető- és utasoldali légzsák gondoskodik. Emellett gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel (TPMS) és automatikus ajtózárral is ellátták.

Költségek

A Farizon V7E Magyarországon egyféle, L1H1-es kivitelben érhető el, amelyhez két akkumulátorcsomag közül lehet választani: az 50 kWh‑s verzió nettó 10 399 000 forinttól, míg a nagyobb, 67 kWh‑s változat nettó 11 759 000 forinttól rendelhető. Hol helyezkedik el ezzel a piacon? A Kia PV5 Cargo Long Range például nettó 13 950 000 forintba kerül, de az Opel Vivaro-e a nagyobb aksival és az M karosszériahosszal nettó 12 140 000 forintba kerül. A VW ID.Buzz Cargo Starért pedig 12 499 000 forintot kell fizetni, áfa nélkül.

A Farizon V7E ár‑érték arányban jelenleg a magyar elektromos kishaszonjármű‑piac egyik legagresszívebben árazott modellje, amely egy kategóriával olcsóbb, mint a nagynevű konkurensek.