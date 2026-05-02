Már két éve annak, hogy felröppent a hír, miszerint a Scania elkészült a Longline fülkével, ami a szokásosnál jóval tágasabb életteret kínál a kamionsofőrök számára. Nem sokkal később ezt a svédországi Laxå-ban működő Scania-üzemben is megtekinthettük, de akkor még nem lehetett róla részleteket elárulni.

Akkortájt ugyanis még nem volt szabad közzétenni ezeket a fotókat. A magyarázat egyszerű: a Scania még nem tudta, mi a terve ezzel az extra hosszú fülkével. Mindenesetre már akkor nagyon büszke volt rá mindenki, és túlzás nélkül állíthatom, hogy felnőtt emberek úgy járták körbe, mintha csak óvodás kisgyermekek lennének. Csodálattal, tátott szájjal és áhítattal nézték végig. A szem nem akart betelni vele, mert ilyet tényleg nem mindennap látni.

Aki vontatókkal dolgozik, az tudja, hogy általában a két ülés mögött már csak egy ágynak van hely, legalább is itt, az öreg kontinensen. A Longline-ban viszont akkora a hely kínálat, hogy akár egy kényelmes lounge is kialakítható a fedélzetén. Gyakorlatilag olyan, mint a nagy USÁ-ban futó csőrösök hálófülkéje. Éppen ezért kisebbfajta szenzáció, hogy a Scania nemrég bejelentette: a Longline sorozatgyártásba kerül!

Két kabinon alapul

“A nagy múltú örökségen alapuló és a Scania moduláris rendszerébe illeszkedő új fülke kis darabszámú, gyárilag jóváhagyott megoldásként szerepel majd a kínálatban a nagyobb teret, kényelmet és rugalmasságot kereső ügyfelek számára” – olvasható a Scania sajtóközleményében.

Az új kabin a legénységi fülke (Crew Cab) és az S-szériás magastetős kabin előnyeit ötvözi. Ilyet jelenleg egyetlen más európai teherautógyártó sem kínál jelenleg. Az újdonság, ahogy a bevezetőben utaltunk rá, Laxå városában készül, de az alvázak gyártása továbbra is Södertaljéban történik.

Szabadon berendezhető

A Longline kabin nem egy full extrás, kész termék. Erre sokkal inkább úgy kell gondolni, mint egy szabadon alakítható rugalmas platformra. Gyárilag két ülés áll rendelkezésre elől, a mögöttük lévő térbe pedig normál fekhelyek, asztalok, illetve polcok is rendelhetők. A kialakítás fontos elemei közé tartoznak az egyértelműen meghatározott rögzítési pontok, amelyeknek köszönhetően a leendő tulajdonsok a saját igényeiknek megfelelően alakíthatják ki a belső teret.

„Egész egyszerűen nem építünk be olyan dolgokat, amelyekre nincs szükség” – jegyezte meg Samuel Suderbys, a Scania Laxå városában működő üzemének ügyvezető igazgatója. A Longline kétféle – egy 2,8 méter, valamint egy 3,1 méter hosszú – változatban lesz elérhető. Mindkét variánst magas tetővel szerelik, így a felállás biztosan nem jelent majd problémát ezekben a vontatókban.

Az üzemeltetők egyedi fényezéssel még személyesebbé tehetik a Longline fülkéket. A Scania ennek támogatására egy svéd egyedi fényezővel együttműködve minden elérhető autóipari színben kínál prémiumszínvonalú fényezést, ezzel lerövidítve a szállítástól az üzembe helyezésig tartó időt.

Ezért döntöttek így

Miért gyárt a Scania ilyen kabint? Nos, a Longline koncepcióját a piaci igények keltették életre. Az európai hivatásos gépjárművezetők régóta szeretnének már egy olyan fülkét, amiben nagyobb hely áll rendelkezésre az eddigieknél. A Scania szerint a Longline nemcsak nagyobb teret, hanem jobb munkakörnyezetet biztosíthat a kamionvezetők számára.

Az új Longline kabin értékesítése már elkezdődött, az első átadásokra pedig idén ősszel kell számítani. A Longline jelenleg azokat célozza meg, akik személyre szabott, egyedi és különleges vontatót szeretnének építeni. Ezek után már csak egy lépés lehet a Longline-fülkés Torpedo megjelenése, de ez az ötlet már biztosan eszébe jutott a holland és francia egyedi csőrös vontató építő műhelyeknek!