Legördült az első szériagyártású Tesla Semi nyerges vontató a szerelőszalagról – adta hírül Electrek.co. A hírportál a márka X-bejegyzésére hivatkozva közölte ez az információt. A Tesla ugyanis közzétett egy képet a Nevada államban (USA) található Gigafactory-ról.

A 158 ezer négyzetméteres alapterületű üzemet kifejezetten erre a célra húzták fel. Éves kapacitása eléri az 50 ezer teherautót, de a gyártás volumene csak fokozatosan kúszhat fel. Az idei évre még az 5-15 ezres darabszám is erősen optimista becslésnek tűnik.

A Tesla Semi-t eredetileg 2017-ben mutatták be és 2019-től kezdve tervezték szériában gyártani. Ez a céldátum azonban többször is elbukott. Először 2020-ra, majd 2021-re csúszott. 2022-ben aztán elstartolt a kis szériás gyártás és ennek keretében a Tesla leszállított néhány példányt a PepsiCo-nak.

Az Electrek szerint a kis szériás gyártás során a legtöbb Semi még gyakorlatilag manufakturális körülmények között, kézzel készült el. A bemutatót követő három évben ugyanakkor jelentősen módosult konstrukció, mivel legalább 450 kilogrammal könnyítették a vontató önsúlyát. A vállalat februárban hozta nyilvánosságra a szériagyártásra érett Semi fontosabb specifikációt.

Eszerint a megrendelők egy Standard Range és egy Long Range változat közül választhatnak. Az előbbi kb. 523 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, az utóbbi pedig 805 kilométert. A vontató emellett 37 500 kilogrammos össztömegre van hitelesítve. A Tesla Semin egy ráncfelvarrást is végrehajtottak. A prototípus ugyanis még álló lámpákkal rendelkezett, de a szériagyártású variáns szolid, vékony lámpatestekkel van felszerelve. A fülke alakja változatlan, ahogyan a vezetőállás is, amely ugyanúgy középre van helyezve, mint a kezdeti példányoknál.

A sztenderd hatótávolságú változatért 260 ezer dollárt (kb. 80 millió forint), a nagyobb hatótávolságú változatáért pedig 290 millió dollárt (kb. 90 millió forint) kell letenni az asztalra. Azt egyelőre nem tudni, hogy Európában milyen árszinten fogják forgalmazni a Tesla Semit, de annyi bizonyos, hogy a márka szeretne vele megjelenni az öreg kontinensen. Ezzel összhangban mutatta be két évvel ezelőtt a vontatót a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon. Korábban a Waberer’s jelezte, hogy vásárolna ebből a típusból, így az sem kizárt, hogy idővel a magyar utakon is feltűnik.