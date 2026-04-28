Az egyedi, vagy limitált szériás vontatókat kedvelők számára jól indult ez az év, hiszen a DAF bejelentette, hogy piacra dobja az Emerald Edition-t. Januárban azonban még csak vágyakozva nézegethettük az újdonságot, mivel a különleges öltözékbe öltöztetett vontató akkor még csak sajtóképeken volt látható.

A DAF hazai képviselete hétfőn bejelentette, hogy végre hazánkba is érkezett egy példány ebből a limitált szériás kiadásból. Egészen pontosan a 88-as sorszámú példány gördült be Budapestre, a néhai Hungarocamion telephely mellé. Az újdonság azonban nem sokáig élvezi a holland gyártó magyar képviselőinek vendégszeretetét: már azelőtt elkelt, hogy átlépte volna a magyar határt, ezért hamarosan új tulajdonosához kerül. Ennek ellenére azért sikerült néhány fotót lőni róla a DAF Hungary munkatársainak.

Mit ünnepel a DAF ezzel a limitált szériával? Nos, az Emerald tulajdonképpen a Gemstone drágakő kollekció része, amelyet a DAF azért álmodott meg, hogy felvezesse a 2028-as ünnepi évet. Két év múlva ugyanis a vállalat teherautógyártása 100 éves lesz, ennek pedig szeretnének méltó módon emléket állítani. A kollekció felvezető példánya a Sapphire Edition volt még 2025-ben, az idei évet pedig az Emerald (“Smaragd”) Edition vezette be. Ahogyan a zafír, úgy a smaragd XF+ is 100-100 darabban készül, amit minden bizonnyal hamar elkapkodnak az egyedi megjelenésű vontatókra vágyó fuvarozók.

A magyar üzemeltetőhöz kerülő DAF XG+ abból a szempontból is különleges, hogy a megrendelő kérésére nem az eredeti 480 lóerős, hanem az 530 lóerős Paccar MX-13-ast építették be a vontatóba.

A DAF háza táján az utóbbi időben nagy történések zajlanak idehaza.