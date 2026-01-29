Tegyük a szívünkre a kezünket: az utóbbi években viszonylag kevés limitált szériás vontató látott napvilágot. Mintha a gyártók kissé hátrébb sorolták volna ezeket a dolgokat. Tény és való ugyanakkor, hogy a DAF évről évre előrukkol valamivel, és idén sem várt sokáig a nagy bejelentésre! A holland márka csütörtökön közzétette, hogy piacra dobja az XF+ Emerald Edition kiadást.

Az újdonság sötétzöld fényezésben, digitális visszapillantókkal gördül le a gyártósorról. Egyfelől egyedi, másfelől pedig az úgynevezett Gemstone kollekció része, amely már előre kikövezi az utat a DAF 2028-as centenáriuma felé. A különleges kiadás kevesek játékszere lehet. A 2025-ben bemutatott Sapphire Edition után az idei XG+ Emerald Edition is mindössze 100 darabos limitált szériában, egyedi sorszámozással készül.

Jellegzetes színben

A nappali fény úgy simogatja körbe a vontató külső fémfelületeit, mintha valami lágy kelme lenne. Kétség nem fér hozzá, nagyon jól eltalálták a Forest Dawn fényezést. Olyan hatást kelt, mintha katonai zöld lenne, de mégsem az. A zongoralakk fekete hűtőmaszk pedig sportosságot visz a vontató megjelenésébe. Már-már kötelező megoldás egy ilyen exkluzív kivitelű gépnél. Ráadásul azt a benyomást kelti, mintha tuningolt vontató lenne. A sötét, fekete keréktárcsák jól harmonizálnak a frontrésszel, de a fekete alváz is erősíti a vontató maszkulin karakterét.

4 fotó

A látvány a belső terében sem fékezett habzású. A fülke gazdagon felszerelt, és a bőrkárpitozás mellett a zongoralakk hatású elemek is kiemelik a vontatót a hétköznapi munkaeszközök világából. A sofőrágy „smaragd mintás”, de hozzá illő takaró és függöny is van a kabinban. Mindezeken felül a büszke tulajdonosok még egy exkluzív csomagot is kapnak, amely tartalmaz egy színben harmonizáló paplanhuzatot, egy memóriahabos párnát, valamint egy stílusos bőr piperetáskát.