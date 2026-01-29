Tegyük a szívünkre a kezünket: az utóbbi években viszonylag kevés limitált szériás vontató látott napvilágot. Mintha a gyártók kissé hátrébb sorolták volna ezeket a dolgokat. Tény és való ugyanakkor, hogy a DAF évről évre előrukkol valamivel, és idén sem várt sokáig a nagy bejelentésre! A holland márka csütörtökön közzétette, hogy piacra dobja az XF+ Emerald Edition kiadást.
Az újdonság sötétzöld fényezésben, digitális visszapillantókkal gördül le a gyártósorról. Egyfelől egyedi, másfelől pedig az úgynevezett Gemstone kollekció része, amely már előre kikövezi az utat a DAF 2028-as centenáriuma felé. A különleges kiadás kevesek játékszere lehet. A 2025-ben bemutatott Sapphire Edition után az idei XG+ Emerald Edition is mindössze 100 darabos limitált szériában, egyedi sorszámozással készül.
Jellegzetes színben
A nappali fény úgy simogatja körbe a vontató külső fémfelületeit, mintha valami lágy kelme lenne. Kétség nem fér hozzá, nagyon jól eltalálták a Forest Dawn fényezést. Olyan hatást kelt, mintha katonai zöld lenne, de mégsem az. A zongoralakk fekete hűtőmaszk pedig sportosságot visz a vontató megjelenésébe. Már-már kötelező megoldás egy ilyen exkluzív kivitelű gépnél. Ráadásul azt a benyomást kelti, mintha tuningolt vontató lenne. A sötét, fekete keréktárcsák jól harmonizálnak a frontrésszel, de a fekete alváz is erősíti a vontató maszkulin karakterét.
A látvány a belső terében sem fékezett habzású. A fülke gazdagon felszerelt, és a bőrkárpitozás mellett a zongoralakk hatású elemek is kiemelik a vontatót a hétköznapi munkaeszközök világából. A sofőrágy „smaragd mintás”, de hozzá illő takaró és függöny is van a kabinban. Mindezeken felül a büszke tulajdonosok még egy exkluzív csomagot is kapnak, amely tartalmaz egy színben harmonizáló paplanhuzatot, egy memóriahabos párnát, valamint egy stílusos bőr piperetáskát.
A DAF ezt a vontatót is felszerelte a Night Lock rendszerrel, ami megakadályozza, hogy alvás közben a sofőrre törjék az ajtót. A mikrohullámú sütő az alapfelszereltség része, és a „szokásos” helyre, vagyis a felső tárolóba került.
Biztonságra hangolva
A kabin alatt egy 480 lóerő (335 kW) teljesítményű Paccar MX-13-as motor dolgozik, amelyhez automata váltó csatlakozik. A vontatót a legújabb biztonsági kiegészítőkkel is felszerelték: a digitális visszapillantó tükör mellett a sarokkamera is (Corner View) ott figyel jobb oldalon, de fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS) is bekerültek abba a repertoárba, ami a sofőr munkájának támogatását szolgálja. Ezek közé tartozik az adaptív sebességtartó automatika, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a vészfékezőrendszer, az ütközésre való figyelmeztetés, az éberségfigyelő rendszer, valamint a prediktív tempomat.
„Az Emerald Edition hangsúlyozza elkötelezettségünket az innováció, a hatékonyság és a vezetői komfort iránt, miközben fejet hajt az előtt a kézművesminőség előtt, amely közel egy évszázada jellemzi a DAF-ot. Az Emerald Edition kiváló módja annak, hogy megemlékezzünk a kiválóság felé vezető, százéves történelmi múltról” ‒ hangsúlyozta Bart Bosmans, a DAF Trucks igazgatótanácsának tagja.
A limitált kiadás magyar nyelvű weboldala ezen a linken tekinthető meg.