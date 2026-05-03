Már a hét elejénén ezt jósolták a meteorológusok, az idő múlásával pedig egyre biztosabbá vált, hogy a Miami Nagydíj napján, vasárnap délután komoly csapadék hullhat a helyszínen, ráadásul nem egyszerű áztató eső, hanem vihar, zivatar érheti el Dél-Floridát.

Szombaton a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már jelezte, hogy valós lehetőség a Forma-1-es futam korábbi időpontra való áthelyezése, a témáról a végső egyeztetést pedig szombat este, a kvalifikáció után tartották a szervezőkkel és az F1 vezetésével – az érintettek a biztonságot helyezték az első helyre, így elmozdították a versenyt az eredeti időpontról.

A 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíj helyi idő szerint 16 órakor (nekünk 22 órakor) kezdődött volna, ám a friss döntés alapján előbb, 13 órakor (nekünk 19 órkor) rajtoltatják el a mezőnyt.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Érdemes kiemelni, hogy ez sem garantál száraz futamot, a pillanatnyi előrejelzések szerint vasárnap hajnalban, és reggeltől bármikor eshet Miamiban, a különbség annyi, hogy délutánra várhatók – sőt, szinte garantáltak – a durvább viharok.

A versenyen a bajnoki éllovas Kimi Antonelli indul az élről, mellőle a Red Bull-os Max Verstappen, a második sorból a ferraris Charles Leclecr és a McLaren címvédője, Lando Norris vág neki.