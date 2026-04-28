Egyesek talán nyögvenyelősnek, mások gyorsan elröppenőnek érezhették a Forma-1 nélküli áprilist, azonban az biztos, hogy a várakozásnak hamarosan vége. Május első hétvégéjén ismét akcióba lendül a mezőny, ezúttal Miamiban, ahol még sprintversenyt is rendeznek.

A visszatérés előtt változtattak a szabályokon, már csak emiatt is érdemes lesz figyelemmel kísérni a magyar idő szerint este rendezett eseményeket.

A versenyhétvége utáni hétfői munkanapot azonban megnehezítheti az európai rajongók számára, hogy a futam idejére egyelőre bizonytalanok az előrejelzések. Míg pénteken és szombaton 30 Celsius-fok környéki hőmérsékletekre és napsütésre lehet számítani, addig vasárnap leszakadhat az ég, és jó kis trópusi zivatar áztathatja el a pályát.

A miami eső azért is trükkös, mert ha esik, általában nagyon esik. Cserébe azonban a levegő nem hűl nagyon vissza, és ha alábbhagy a csapadék, akkor a vizes részek gyorsan fel is száradhatnak.

A 2025-ös Miami Nagydíj sprintfutama egyébként ehhez nagyon hasonló időjárási forgatókönyv szerint zajlott, és kifejezetten kalandosan alakult: