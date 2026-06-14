Miután Fernando Alonso félreállt az Aston Martinnal a Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíjon, előbb sárga zászlót lengettek, majd jött a virtuális biztonsági autós szakasz, mely végső soron Lewis Hamilton győzelmében is nagy szerepet játszott.

Azt már a futamon is látni lehetett, hogy a ferraris Hamiltonnál, valamint az Alpine versenyzőjénél, Franco Colapintónál felmerült, hogy a sárga zászlós jelzés alatt gyorsan hajthattak. Hamiltont gyorsan tisztázták, vizsgálatig sem jutott el az ügy, Colapinto esetében azonban igen.

Meg is állapították, hogy az argentin nem lassított le eléggé a figyelmeztetés ellenére, így megbüntették.

“Jutalma” 10 másodperc, valamint egy büntetőpont lett. Utóbbi miatt nem kell aggódnia, így van neki mindössze kettő az elmúlt 12 hónapból, a 10 másodperces hátrasorolás azonban azt jelenti, hogy nem a nyolcadik, hanem csak a 10. hely kerül be a neve mellé. Ennek köszönhetően a Racing Bulls két pilótája, Liam Lawson és Arvid Lindblad lép fel a 8-9. helyre.

A végeredményen már nem változtat, de a kieső Andrea Kimi Antonelli is büntetést kapott. A nyitóképen látható mercedeses bajnoki éllovas négyszer elhagyta a pályát, ami eggyel több, annál, amit büntetés nélkül meg lehet úszni. Ezt öt másodperces időbüntetéssel szankcionálták. Értelemszerűen ezt nincs mihez hozzáadni a kiesés miatt, de nem is kell aggódnia, 5 másodperces büntiket a Nemzetközi Automobil Szövetség nem vált át rajtbüntetésekre.