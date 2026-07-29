Szokatlan dolog került elő a rendkívül alacsony vízállású Dunából Szobnál: a part közelében nemrég egy kerék vált láthatóvá a víz felett. A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, majd kiderült, hogy nem egyszerűen egy leszakadt alkatrész, hanem egy elsüllyedt jármű rejtőzik a víz alatt. Pontosabban egy Opel Corsa.

A Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint a beavatkozásban a Mikola I. egység, a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Harcsa búváregység, a III. kerületi műszaki mentő, valamint a rendőrség és a mentők vettek részt. A búvárok a víz alatt rögzítették a járművet, amelyet ezután a műszaki mentő csörlőjével húztak partra. A roncsot átadták a rendőrségnek.

A mentés végén még az élővilágról is gondoskodni kellett. A tűzoltók közlése szerint az autóból körülbelül 50-60 géb került elő, amelyeket egyenként visszadobáltak a Dunába. A kisméretű fenéklakó halak számára az elsüllyedt karosszéria idővel valóságos mesterséges búvóhellyé vált.

A tűzoltóság beszámolója sérültről vagy a járműben talált emberről sem tett említést. Az eset körülményeinek tisztázása a rendőrség feladata lesz.

Szobnál megdőlt a negatív rekord

Az autó előkerülése nem véletlen: a Duna vízállása Szobnál jelenleg minden korábbinál alacsonyabb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérőállomása július 29-én 21 órakor mínusz 89 centiméteres vízállást rögzített. A vízügyi honlapon feltüntetett korábbi legkisebb vízállás, vagyis az LKV mínusz 86 centiméter volt, így a folyó szintje három centiméterrel a korábbi minimum alá került.

A folyó ráadásul az elmúlt napokban folyamatosan apadt. Július 20-án hajnalban még mínusz 50 centiméter körül állt a szobi vízmérce, kilenc nappal később pedig már mínusz 89 centimétert mutatott. Ez közel negyvencentiméteres csökkenést jelent alig több mint egy hét alatt.

Budapestnél is új negatív rekord született. Július 28-án reggel 31 centimétert mértek, amivel már megdőlt a 2018-ban rögzített 33 centiméteres minimum. Július 29-én este a fővárosi vízmérce már csak 26 centimétert mutatott.

A mínuszos vízállás nem azt jelenti, hogy a folyó medre a tengerszint alatt lenne, vagy hogy elfogyott volna belőle a víz. A vízmércék nullpontja egy rögzített magassági viszonyítási érték, amely nem azonos a mederfenék szintjével. Ha a víz felszíne ez alá kerül, a kijelzett vízállás negatívvá válik. Szobnál a vízmérce nullpontja 100,98 méterrel található a Balti-tenger középszintje felett.