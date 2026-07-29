Több mint 400 pótkocsit szerel fel a Waberer’s a Hestal FlowMaster aerodinamikai végzáró elemmel. Ez az eszköz mérsékli a pótkocsi mögött kialakuló légellenállást, ezáltal csökkenti az őt vontató teherautó üzemanyag-fogyasztását. Európa egyik meghatározó komplex logisztikai szolgáltatója most úgy számol, hogy a beruházás éves szinten legalább százezer eurós megtakarítást eredményezhet.

Ez már nem kísérleti projekt, hanem nagyobb volumenű fejlesztés. A döntést ugyanakkor valós, üzemi körülmények között végzett, hosszabb tesztelési időszak előzte meg. Az elsődleges cél az volt, hogy a megoldás ne korlátozza a pótkocsik rakodási funkcióit, valamint ne jelentsenek többletfeladatot a járművezetők számára, továbbá, hogy a beruházás legkésőbb a pótkocsi várható hasznos élettartamának felén belül megtérüljön.

Előre kipróbálták

A FlowMaster alkalmazására irányuló tesztprogram 2024 közepén indult tíz belföldi és nemzetközi forgalomban közlekedő pótkocsival. A hagyományos hátsó vízvezetők helyére szerelt, kis méretű aerodinamikai végzáró elem hátrébb vezető a leváló légáramlatokat, ezáltal mérsékli a pótkocsi mögött kialakuló vákuum hatást és légellenállást. A Waberer’s tájékoztatása szerint a tesztelt szerelvényeknél átlagosan 0,5 l/100 km közötti fogyasztás-csökkentést mértek. A tesztek alapján született meg a döntés a több mint 400 darabos telepítésről, amely vállalati szinten érdemi üzemanyagköltség- és szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési potenciált jelent.

A flottafejlesztéseinknél minden esetben mérhető üzleti eredményt várunk. A megbízható technológia, a kiszámítható karbantartás, az üzemanyag-hatékonyság és az átlátható flottaadatok közvetlenül javítják a napi működésünket. A mostani program egyszerre támogatja költséghatékonysági, szolgáltatásminőségi és fenntarthatósági céljainkat” – mondta a fejlesztéssel kapcsolatban Budai László, a Waberer’s műszaki és üzemeltetési igazgatója.

Érdekesség, hogy ilyen funkciót betöltő aerodinamikai elemeket az Egyesült Államokban is használnak, viszont azok gyakran jóval nagyobbak és robusztusabbak. A trailer tail-ként ismert elem egy olyan aerodinamikai kiegészítő, amit a félpótkocsi hátuljára szerelnek. A megoldás célja a levegő áramlásának összezárása, a turbulencia csökkentése és a fogyasztás javítása.

Telematikával is lehet spórolni

Az aerodinamikai végzáró elem használata mellett a Waberer’s 2200 telematikai egység telepítése mellett döntött az Idem telematics-szal kötött szerződés keretében. Jelenleg közel 300 pótkocsiban működik ez technológia. A rendszer a pótkocsik állapotáról, kihasználtságáról és rendelkezésre állásáról biztosít egységes adatokat, támogatva a hatékonyabb kapacitástervezést, valamint az állásidő csökkentését.

A telematikai és aerodinamikai fejlesztések mellett a Waberer’s 2026-os flottamegújításának részeként 200 új félpótkocsi érkezik BPW tengelytechnológiával. Ez olyan nagy teherbírású, moduláris, könnyen szervizelhető futóműrendszerek alkalmazását jelenti, amelyeket kifejezetten pótkocsikhoz és félpótkocsikhoz fejlesztettek ki. A beszerzés célja a járművek rendelkezésre állásának, karbantarthatóságának és teljes életciklusra vetített gazdaságosságának javítása.