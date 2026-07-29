Továbbra sincs közel a béke az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háborúban, így nagyon valószínű, hogy biztonsági megfontolásokból a tavasszal lefújt Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjak sorsára juthat majd Katar és Abu-Dzabi is.

Az F1 nem titkoltan keresi az alternatívákat, de a sportág vezérigazgatója, Stefano Domenicali azt mondja, a végső döntéseket csak hetek múlva hozzák majd meg.

Újra változhat az F1-naptár kora ősszel 1
Olyan jöhet az F1-ben, ami 29 éve nem volt
Alaposan megkavarhatja a Forma-1-es versenynaptárat az iráni háború, olyan forgatókönyv körvonalazódik, amilyet…

„Ha a helyzet nem tisztázódik ahogy szeretnénk szeptember közepéig, meghozzuk a döntéseket. Ha úgy alakul, akkor a szezont Európában fogjuk zárni, máshova nem is tudnánk menni. Szóval a szezonzáró végül Európában lesz. Több lehetőség is van, de szerintem nem lenne helyes most megígérni valamit, várakozásokat kelteni. Egyelőre itt tartunk”magyarázta.

A múlt héten felmerült, hogy Imola lehetne a 2026-as szezon fináléjának helyszíne, ugyanakkor november második fele már nem egészen ideális az időjárás tekintetében, gondolná az ember.

„Imola is a lehetőségek között van a szezonzáróra, de nem feltétlenül Imola néven, a helyszín a lényeg” – utalt arra, hogy a Bahreini Nagydíjnak keresztelt szepangi versenyhez hasonlóan az olasz pályán is más néven – logikusan talán Abu-dzabi Nagydíj – tarthatnák a futamot.

Újra változhat az F1-naptár kora ősszel 2
Hivatalos, új időpontban lesz F1-es futam
Naptárakat elő, eggyel több hétvégén lesz Forma-1! Megerősítették, hogy az áprilisról kieső bahreini F1-es futamot…

„És ha megnézzük az európai hőmérsékleti statisztikákat, jóval enyhébbek, mint amit Las Vegasban tapasztalunk, amikor ott vagyunk. Persze ezek csak számok, senki sem tudhatja biztosan, milyen lesz az időjárás, a hőmérséklet” – tette hozzá.

A Magyar Nagydíj hétvégéjén a paddockban az is terjedt, hogy Vegas után az Európába való átugrás helyett az USA-ban maradna a Forma-1, hogy austini duplázás adja a szezonzárót, de ezt cáfolta Domenicali:

„Abban az időszakban az Egyesült Államokban az NFL-lel (amerikai foci) kellene versenybe szállnunk, az ott nagy sport, nagyon sokan nézik, szóval el kell kerülnünk, hogy azzal menjünk szembe” – szögezte le az F1-vezér.

Újra változhat az F1-naptár kora ősszel 3
Megtudtuk, hol lehet az idei F1-es szezonzáró
Úgy tűnik, már biztos, hogy Katar és Abu-Dzabi elmarad, ám…
Újra változhat az F1-naptár kora ősszel 4
Fáradt sofőr, lassú reflexek: ezért kell komolyan venni az alvászavarokat
Álmosan, fáradtan veszélyes lehet autóba ülni. Az…