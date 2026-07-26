Amilyen gyorsan felröppentek róla a hírek, úgy lett szinte azonnal biztos, hogy a Forma-1 idén ellátogat Malajziába, 2017 után először. A pálya az áprilisban elhalasztott közel-keleti futamok pótlásaként került képbe a minap, az ország miniszterelnöke pedig vasárnapra bejelentést ígért.

Az eddig üres hétvégén, október 2. és 4. között tehát irány Sepang, ám az első Hermann Tilke által tervezett pályán nem Maláj Nagydíjat fognak tartani,

hanem Bahreini Nagydíjat.

A dolog úgy fog kinézni, hogy a futam hivatalos neve marad Gulf Air Bahreini Nagydíj, ahogy az eredetileg is lett volna, csak a versenyt nem Szahírban, hanem majd’ egy kontinensnyivel arrébb rendezik. Mindezért bizonyára jelentős pénzeket is fizet Bahrein Malajziának, de ennek összege természetesen nem tisztázott.

„A sportág újra demonstrálta az alkalmazkodási képességét, hogy megoldásokat találjon” – magasztalta Stefano Domenicali F1-vezér a maláj és a bahreini feleket.

A sepangi pályán 1999 és 2017 között tartottak Forma-1-es versenyeket, az utolsót Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal.