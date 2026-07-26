Az első idei nem mercedeses pole-t hozta a 2026-os Magyar Nagydíj időmérője szombaton, melyet a mclarenes Lando Norris nyert meg. A 2. helyen végző Lewis Hamilton, illetve a 4. Kimi Antonelli a kvalifikáció után büntetést kapott, mindkettejüket három-három hellyel sorolták hátrébb, de mára is jutott még változás.

A cadillaces Sergio Perez ugyan az utolsó, 22. rajtkockát szerezte meg, de nem indulhat majd onnan, a csapat ugyanis úgy döntött, a parc fermét megtörve kicserélik a mexikói pilóta autóján a hátsó felfüggesztést. Emlékezetes, hogy a pilóta a szombati, harmadik szabadedzésen mindössze egy kanyart tudott megtenni, mielőtt a 2-esben műszaki hiba miatt félre kellett állnia, a fékjei is kigyulladtak.

Perez így a rajtrács helyett csak a bokszutcából kezdi majd a futamot.

A 41. Magyar Nagydíj vasárnap délután 15 órakor rajtol a Hungaroringen.