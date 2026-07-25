Napos időben, 27 Celsius-fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon 11. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye a Hungaroringen. A harmadik szabadedzésen a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb, de lőtávolban volt a Ferrari és a Mercedes is.

A Hungaroringen tört meg a Mercedes időmérős sikersorozata 1
Norris az élen Hungaroringen az időmérő előtt
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Q1

A szakasz talán legnagyobb kérdése az volt, sikerül-e a stabil kiesők közül elmozdulnia az Aston Martinoknak a nagy fejlesztési csomag bevetése után 2026-ban először. A szabadedzéseken mutatott tempó alapján erre nem lehetett egyértelmű választ adni. Adhatott nekik némi segítséget ebben az, hogy a pályahatárokkal többen küzdöttek, Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) és Gabriel Bortoleto (Audi) első mért idejét is elvették emiatt.

A Ferrarik egyébként a többiekkel ellentétben nem lágy, hanem közepes gumik használatával igyekeztek továbbjutni, próbálkozásuk sikeres is volt. Végül Fernando Alonsónak sikerült a csoda, továbbment egy Aston Martin a kettőből – még ha csak a 16., utolsó továbbjutó helyen is. Csapattársa, Lance Stroll ugyan kiesett, de átlépte a két Cadillacet, a zöld alakulat láthatóan előrelépett. Búcsúzott még a szakasz végén a két Williams és Oliver Bearman (Haas).

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Q2

Isack Hadjar volt a szakasz első perceinek egyik vesztese, a Red Bull franciája besokallt és megforgott a 12-es kanyar kijáratán első mért körén.

Érdekes módon az ekkor leggyorsabbak, a ferraris Lewis Hamilton és a mercedeses Andrea Kimi Antonelli panaszkodtak. A hétszeres bajnok szerint maradt még a körében, mellyel ekkor az élen állt, megelőzve 25 századdal Antonellit. Utóbbi a tapadás eltűnésére panaszkodott.

Az olasz panasza később érett be: jó köridejét pályaelhagyás miatt elvették, és csak 2 perce maradt kikerülni a kiesők közül. Ezt végül megoldotta, de csak a 8. helyen csúszott be a Q3-ba. Izzadnia kellett Leclerc-nek és kicsit George Russellnek is a másik Mercedesben, de a topcsapatok – a korábban hibázó Hadjarral egyetemben – mind hozták a kötelezőt. A nyolc versenyzőt Nico Hülkenberg (Audi) és Arvid Lindblad (Racing Bulls) egészítette ki tízzé.

Véget ért viszont az időmérő Liam Lawson (Racing Bulls), a két Alpine, Gabriel Bortoleto (Audi) és Alonso számára.

A Hungaroringen tört meg a Mercedes időmérős sikersorozata 7

Gabriel Bortoleto (Kép: Clive Rose/Getty Images)

Q3

Az utolsó 13 percre a szél enyhén felerősödött, a megjelenő fátyolfelhők pedig kicsit hűtöttek a pályán is. A mezőny tovább gyorsult, élen Hamiltonnal. A brit egy tizedmásodpercet adott a mclarenes Lando Norrisnak, kettőt pedig Leclerc-nek. A legjobb Mercedes-pilóta Antonelli volt ekkor a negyedik helyen, őt Oscar Piastri (McLaren) követte. Csak a legjobb tíz második felébe került Russell, akit a 7. hely közrefogott a két Red Bull, Max Verstappen vezetésével.

A Hungaroringen tört meg a Mercedes időmérős sikersorozata 8

Lewis Hamilton (Kép: Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)

Az utolsó nekifutások nagyon senkinek sem sikerültek jól. Verstappen még meg is forgott az utolsó kanyarban. Egyedül Norris tudott javítani, aki így 12 ezredmásodperccel megszerezte a pole-t Hamilton, Leclerc és Antonelli előtt.

Az időmérő végén Russell a csapat kérésére megállította autóját a célegyenes végén, szinte a pálya közepén, bizarr befejezést kapott a hungaroringi időmérő. A brit egyébként hetedik lett Piastri és Verstappen mögött, de Hadjar, Lindblad és Hülkenberg előtt.

A Hungaroringen tört meg a Mercedes időmérős sikersorozata 9

A teljes eredménylista

Frissítés: Hamiltont és Antonellit megbüntették, részletek itt és itt!

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