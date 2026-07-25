Napos időben, 27 Celsius-fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon 11. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye a Hungaroringen. A harmadik szabadedzésen a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb, de lőtávolban volt a Ferrari és a Mercedes is.

Q1

A szakasz talán legnagyobb kérdése az volt, sikerül-e a stabil kiesők közül elmozdulnia az Aston Martinoknak a nagy fejlesztési csomag bevetése után 2026-ban először. A szabadedzéseken mutatott tempó alapján erre nem lehetett egyértelmű választ adni. Adhatott nekik némi segítséget ebben az, hogy a pályahatárokkal többen küzdöttek, Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) és Gabriel Bortoleto (Audi) első mért idejét is elvették emiatt.

A Ferrarik egyébként a többiekkel ellentétben nem lágy, hanem közepes gumik használatával igyekeztek továbbjutni, próbálkozásuk sikeres is volt. Végül Fernando Alonsónak sikerült a csoda, továbbment egy Aston Martin a kettőből – még ha csak a 16., utolsó továbbjutó helyen is. Csapattársa, Lance Stroll ugyan kiesett, de átlépte a két Cadillacet, a zöld alakulat láthatóan előrelépett. Búcsúzott még a szakasz végén a két Williams és Oliver Bearman (Haas).

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Q2

Isack Hadjar volt a szakasz első perceinek egyik vesztese, a Red Bull franciája besokallt és megforgott a 12-es kanyar kijáratán első mért körén.

Hadjar has spun off at Turn 11 😵‍💫



Touch and go for Isack to get into Q3 now #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/BKKg8rTx0G — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Érdekes módon az ekkor leggyorsabbak, a ferraris Lewis Hamilton és a mercedeses Andrea Kimi Antonelli panaszkodtak. A hétszeres bajnok szerint maradt még a körében, mellyel ekkor az élen állt, megelőzve 25 századdal Antonellit. Utóbbi a tapadás eltűnésére panaszkodott.

Az olasz panasza később érett be: jó köridejét pályaelhagyás miatt elvették, és csak 2 perce maradt kikerülni a kiesők közül. Ezt végül megoldotta, de csak a 8. helyen csúszott be a Q3-ba. Izzadnia kellett Leclerc-nek és kicsit George Russellnek is a másik Mercedesben, de a topcsapatok – a korábban hibázó Hadjarral egyetemben – mind hozták a kötelezőt. A nyolc versenyzőt Nico Hülkenberg (Audi) és Arvid Lindblad (Racing Bulls) egészítette ki tízzé.

Véget ért viszont az időmérő Liam Lawson (Racing Bulls), a két Alpine, Gabriel Bortoleto (Audi) és Alonso számára.

Q3

Az utolsó 13 percre a szél enyhén felerősödött, a megjelenő fátyolfelhők pedig kicsit hűtöttek a pályán is. A mezőny tovább gyorsult, élen Hamiltonnal. A brit egy tizedmásodpercet adott a mclarenes Lando Norrisnak, kettőt pedig Leclerc-nek. A legjobb Mercedes-pilóta Antonelli volt ekkor a negyedik helyen, őt Oscar Piastri (McLaren) követte. Csak a legjobb tíz második felébe került Russell, akit a 7. hely közrefogott a két Red Bull, Max Verstappen vezetésével.

Az utolsó nekifutások nagyon senkinek sem sikerültek jól. Verstappen még meg is forgott az utolsó kanyarban. Egyedül Norris tudott javítani, aki így 12 ezredmásodperccel megszerezte a pole-t Hamilton, Leclerc és Antonelli előtt.

Az időmérő végén Russell a csapat kérésére megállította autóját a célegyenes végén, szinte a pálya közepén, bizarr befejezést kapott a hungaroringi időmérő. A brit egyébként hetedik lett Piastri és Verstappen mögött, de Hadjar, Lindblad és Hülkenberg előtt.

Frissítés: Hamiltont és Antonellit megbüntették, részletek itt és itt!

A 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.