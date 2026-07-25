A 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjének első, pénteki edzésnapján a pilóták gyenge tapadással szambesültek, sok volt a csúszkálás, elfékezés, a második gyakorláson az alpine-os Franco Colapinto a falba is csúszott az utolsó kanyarban.
A hibák egy része a szélből, illetve a szokatlanul poros felületből fakadt, ám úgy tűnik, mélyebb probléma is van a háttérben: maga az aszfalt gyűrődik és töredezik egyes helyeken – a jelenség a pénteki versenyzői megbeszélésen is téma volt.
„Kár, mert a vezetés szempontjából a Hungaroring az egyik legélvezetesebb pálya. A harmadát újraaszfaltozták, de sajnos elég rossz munkát végeztek. Nagyon huplis. Sokunk elfékezte az első kanyart, az utolsó kanyarban pedig morzsolódik az aszfalt. A kanyar közepén megyünk, nem érintjük a csúcspontot, ami azért elég fura” – idézte a The Race a mercedeses George Russellt.
Az első kanyarban az új és a régi aszfalt találkozásánál lévő szintkülönbség a gond, a rendezők a versenyíven és a belső előzési íven igyekeztek simábbá tenni a felületet. Az aszfalt morzsolódása már ismert volt az elmúlt hetekben, az első kanyarban elvégzett javítás eddig ki is tartott, ugyanakkor a friss „foltok” tapadása eltér a környező felület tapadásétól.
Emlékezetes, hogy az idei Monacói Nagydíjon az utolsó kanyarban az aszfalt szétesése miatt jó időre le kellett állítani a versenyt, az érintettek szeretnék elkerülni, hogy ezúttal is hasonlóan alakuljanak a dolgok, ezért további javítások is várhatók.
Reagált a Hungaroring
A hírekre a Hungaroring délután közleményben reagált, jelezték, hogy a célegyenesbeli problémákat már orvosolták:
„Tavasszal a Hungaroring Sport Zrt., nemzetközi szakértők bevonásával, a Stratégiai Fejlesztési Program kivitelezése alatt intenzíven igénybe vett pályacsík szakaszokat – az 1-es, a 2-es, a 12-es, 13-as és 14-es kanyarokat és bukótereket – új kopóréteggel látta el. (A célegyenes újra-aszfaltozása már korábban, a 2025-ös futam előtt megtörtént.)
Max Verstappen tegnapi észrevételére reagálva a Hungaroring szakemberei a jelzett burkolati egyenetlenségeket a célegyenesben infratechnológiával visszalágyították és hengereléssel javították.”