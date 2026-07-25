A 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjének első, pénteki edzésnapján a pilóták gyenge tapadással szambesültek, sok volt a csúszkálás, elfékezés, a második gyakorláson az alpine-os Franco Colapinto a falba is csúszott az utolsó kanyarban.

A hibák egy része a szélből, illetve a szokatlanul poros felületből fakadt, ám úgy tűnik, mélyebb probléma is van a háttérben: maga az aszfalt gyűrődik és töredezik egyes helyeken – a jelenség a pénteki versenyzői megbeszélésen is téma volt.

„Kár, mert a vezetés szempontjából a Hungaroring az egyik legélvezetesebb pálya. A harmadát újraaszfaltozták, de sajnos elég rossz munkát végeztek. Nagyon huplis. Sokunk elfékezte az első kanyart, az utolsó kanyarban pedig morzsolódik az aszfalt. A kanyar közepén megyünk, nem érintjük a csúcspontot, ami azért elég fura” – idézte a The Race a mercedeses George Russellt.

Az első kanyarban az új és a régi aszfalt találkozásánál lévő szintkülönbség a gond, a rendezők a versenyíven és a belső előzési íven igyekeztek simábbá tenni a felületet. Az aszfalt morzsolódása már ismert volt az elmúlt hetekben, az első kanyarban elvégzett javítás eddig ki is tartott, ugyanakkor a friss „foltok” tapadása eltér a környező felület tapadásétól.

Emlékezetes, hogy az idei Monacói Nagydíjon az utolsó kanyarban az aszfalt szétesése miatt jó időre le kellett állítani a versenyt, az érintettek szeretnék elkerülni, hogy ezúttal is hasonlóan alakuljanak a dolgok, ezért további javítások is várhatók.