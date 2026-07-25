Európában először saját nevén jelent meg a BYD, ám azóta a cég különböző almárkái is színpadra léptek, a Denzától a Yangwangig.

Nincs viszont jelen (legalábbis egyelőre) a Dynasty, amely nem önálló brand, hanem egy presztízsmodell-család. Ennek új szabadidőjárműve, a Da Tang idén tavasszal mutatkozott be – fogadtatásáról annyit, hogy 24 óra alatt 30 ezer előjegyzést vettek fel rá.

A Da Tang után pedig hamarosan jön a Da Han: egy méretes limuzin, amely a BYD idei nagy szenzációját, a Flash töltési technológiáját támogató, új generációs Blade akkumulátorokat kapta meg.

A Da Tangról viszonylag sok mindent elárult az augusztusi premier előtt a gyártó. A kínai piacon említést sem érdemel, hogy támogatja az önvezetést, az 526 cm-es karosszériahossz impozáns, egyben gond nélkül biztosít helyet a különösen nagy, 102 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátornak. Ez 1008 km-es hatótávolságot ígér, ami persze a kínai szabvány szerint értendő, ám ha átszámoljuk a WLTP normára, akkor is 827 kilométerről beszélünk, ami bámulatos érték.

Hajtásláncból legalább kétfélét kínálnak majd a szedánhoz: a kisebb, farmotoros 370 kilowatt (503 LE) csúcsteljesítményre képes, míg az összkerékhajtású, kétmotoros variánsnál 570 kW (775 LE) maximális teljesítményről beszél a BYD.

A Flash töltőrendszer a már Európában is ismert paramétereket hozza: 10-ról 70%-ra 5 percig, 10-ről 97%-ra 9 percig tart a töltés.