Az áprilisban beígért két teljesítményszint közül a magasabbal­: a 170 lóerős, 309 Nm-es verzióval indítja vadonatúj full hibrid hajtásláncának piaci pályafutását a Volkswagen.

A Golf Hybrid és a T-Roc Hybrid fedélzetén bemutatkozó hajtáslánc egy 1,5 literes TSI evo2 turbómotort, valamint kettő villanymotort alkalmaz – utóbbiak közül az egyik a hajtásban, a másik az akkumulátor töltésében (generátor üzem, illetve fékenergia-visszanyerés) vesz részt.

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Az akkumulátor a full hibridekben szokásos módon kis (bruttó 1,6 kWh) kapacitású, a padló hátsó részébe integrálva helyezték el.

Ennyi is elég azonban ahhoz, hogy városban a menetidő jelentős (sajnos pontosan nem megadott) hányadában tisztán elektromos üzemben közlekedjen az autó.

A legnépszerűbb Volkswagenek Magyarországon az év első hat hónapjában 5131 Volkswagent adtak el. Ebből 1051 darab (20,6%) volt T-Roc, a Golf pedig 852 példányban (16,6%) talált gazdára. A két típus együtt a márka eladásainak több mint harmadát (37,2%) teszi ki.

A Golf esetében a 150 lóerős mild hibrid modellnél is takarékosabb lesz a full hibrid: bár a Volkswagen csak a CO 2 -kibocsátás mérsékléséről (mínuzs 10-15%) beszél, ebből hasonló mértékű fogyasztáscsökkenésre következtethetünk.

Városban ennél is nagyobb: 35%-os lehet az előny. Mindeközben lomhának sem nevezhető az autó: a Golf Hybrid 7,5 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára.

A T-Roc hasonló értékeit egyelőre nem közli a Volkswagen.

Kis sebességnél csak villanymotorral haladnak a járművek. A benzinmotor képes csak generátorként üzemelni (soros hibrid), ilyenkor csak a hajtó villanymotor küld erőt a kerekekre. Ennek az előnye, hogy a belső égésű motor optimális fordulatszám-tartományban, tehát takarékosabban üzemel.

Illetve van a klasszikus párhuzamos hibrid üzemmód is, amikor a hajtó villanymotor besegít a belső égésű motornak. Ez jellemzően 60 km/óra fölött, országúton, illete autópályán kerül előtérbe.

Mindkét modellnél háromféle üzemmód választható.

Az Öko a maximális érték 70%-ban (azaz 119 lóerőben) korlátozza a rendszerteljesítményt, valamint nem aktiválja a párhuzamos hibrid besegítő (boost) funkcióját, hanem inkább takarékoskodik az elektromos energiával.

Komfort üzemben mindkét korlátozást feloldja a vezérlés, ha pedig Sport módba kapcsolunk, a hajtáslánc korábban kapcsol tisztán elektromosból soros hibrid üzembe.