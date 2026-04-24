Hamarosan full hibrid hajtásláncokkal bővíti portfólióját a Volkswagen. Az új konfiguráció két teljesítményszinten készül majd, de egyelőre csak azt lehet tudni róla, hogy az 1,5 TSI Evo 2 turbómotorra épül majd, és elsőkerék-hajtású lesz.

A VW kínálatából eddig hiányoztak a full hibridek: a cég mild hibrid és plug-in hibrid modelleket kínált helyettük. Az új fejlesztés az előbbieknél takarékosabb, az utóbbiaknál olcsóbban megvásárolható – ez persze nem újdonság azoknak, akik az autóipar más szereplőitől vásárolnak.

A hajtáslánc két villanymotort alkalmaz, az egyik hajtásra szolgál, és egyfokozatú fordulatszámcsökkentő áttételen keresztül hajt, a másik indítómotorként és generátorként egyaránt használatos. A belső égésű motor többtárcsás tengelykapcsolóval leválasztható a hajtáslánc többi eleméről, ami azt jelenti, hogy az autók – első körben a Golf és a T-Roc – képesek lesznek tisztán elektromos üzemben közlekedni. Az ilyen esetekre gondolva a klímakompresszor és a fékrásegítő egyaránt elektromos.

A nikkel-mangán-kobalt akkumulátor bruttó 1,6 kWh kapacitású, az egységet a hátsó padlóba integrálják.

A Volkswagen Golf Hybrid és T-Roc Hybrid háromféle üzemmódot kínál, az egyik a fent említett EV, a másik a soros hibrid (amikor a benzinmotor csak áramot fejleszt, a hajtásban nem vesz részt), a harmadik pedig a párhuzamos hibrid, ahol a benzinmotor az elsődleges erőforrás, a villanymotor pedig besegít. Ez 60 km/óra felett aktiválódik.

A pilóta a komfortos, takarékos és sportos vezetési üzemmódokban élheti ki magát – az előbbi az alapértelmezett, a spórolós 70%-ban limitáltja a teljesítményleadást, és nem engedi az elektromos rásegítést párhuzamos hibrid üzemben. A sportos viszont minél hamarabb étvált párhuzamos hibrid üzembe, hogy mindkét erőforrás dolgozhasson.

A Golf és a T-Roc az év negyedik negyedében, azaz valamikor október és december között kapják meg az új motort.