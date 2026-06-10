Az érintett autósoknak nem érdemes halogatniuk az ügyintézést, még most is több lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-ig kérhetnek például automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV-Mobil alkalmazásban.

Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket.

Ha valaki csak elfelejtette befizetni az adót, ezt is percek alatt elintézheti bármikor, bárhonnan online. A NAV-Mobilban ugyanis nemcsak lekérdezhető, hanem bankkártyával be is fizethető az adó összege. Fizetni lehet emellett a gépjárműadó-határozatban szereplő linken, a NAV Ügyfélportálján, illetve banki átutalással is a NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlájára (10032000-01079160). Itt fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Aki a gépjárműadót nem fizeti be és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják.

Lassan, de biztosan fogy a hátralékkal rendelkezők száma, két hónapja még rosszabb volt a helyzet: