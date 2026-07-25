Impavido olaszul annyit tesz: rettenthetetlen, félelmet nem ismerő. Akár típusnévként is megállná a helyét, mondjuk a Temerario mellett, ami azt jelenti vakmerő. Persze a Lamborghini szívesebben választ a bikákhoz, bikaviadalokhoz kapcsolódó nevet, de ez sem akadály: a spanyol Fuente Ymbro harcibika-tenyészetnél pár éve volt egy Impavido névre hallgató (?) bika.

És mégis, a Lamborghini elengedte a nagyszerű lehetőséget, ami viszont még értékesebbé teszi azt a huszonöt különleges kivitelű Revuelto kupét, amelyek az Impavido utónevet viselik. A limitált sorozatot annak tiszteletére állították össze, hogy a márka huszonöt évvel ezelőtt vetette meg hivatalosan a lábát Japánban.

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Az Impavido jelentéstanilag erősen összecseng a busidóval, a szamurájok erkölcsi kódexével, amely a bátorságot, a fegyelmezettséget és a megingathatatlan elhivatottságot tekinti a harcosok legfőbb erényeinek. A Revuelto Impavido tehát nem egyszerű limitált széria, hanem erős kulturális többletjelentést is hordoz.

Külső megjelenését a szamurájok páncélzata ihlette, az olasz autógyártó sajátos felfogásában újraértelmezve. Az ajtókon és a hátsó lökhárítón látható, határozott vonalak a szamurájok kardjával, a katanával ejtett vágásokat hivatottak felidézni, a karosszéria több pontján feltűnő arany díszítésekben a szamurájok páncélzatát rögzítő selyemzsinór, az odosi köszön vissza.

Ezek az említett stíluselemek mind extra jelentéssel bírnak – az odosi például a harcos klánját, illetve hierarchiában elfoglalt helyét is jelezte. Az orron látható minta a szamurájsisakra (kabuto) erősített díszítés, a maedate autóipari megfelelője, míg a tetőlemezt díszítő mintázat a szamurájok páncélzatát alkotó, lakkozott lemez, a kozate stílusát idézi.

Ez a magas szintű, ráadásul egzotikus szimbolizmus nyilván a világ bármely pontján vonzóvá tenné a Lamborghini Revuelto Impavidót, azt azonban kizárólag Japánban forgalmazzák. A vásárlók négyféle színvilág közül választhatnak, amelyek szintén helyi jelentéssel bírnak

A zöld az életet, a termékenységet jelképező jáde (japánul hisui), a szürke a már említett katana (hűség, becsület, kézműves tökéletesség) acélját, a matt szürke a páncélzatot (bátorság, szellemi védelem, hitelesség), míg a pirosról a Jukimura Szanada parancsnoksága alatt harcoló elit szamurájok piros öltözetére (tűz, vér, félelmet nem ismerő fegyelem a csatában) asszociálhatunk. Mindegyik alapszínhez gondosan megválasztott másodlagos árnyalat társul.

A Revuelto a Lamborghini első V12-es villamosított modellje, amely a 6,5 literes V12-es szívómotort három villanymotorral kombinálja. A rendszerteljesítmény akár 1015 lóerő, az autó – amelynek tömegét szénszálas monocoque vázszerkezet csökkenti – álló helyzetből 2,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége meghaladja a 350 km/órát.