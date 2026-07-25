Ha valaki egymás utáni években képes megnyerni a Forma-3-as és a Forma-2-es bajnokságokat, az remek ajánlólevelekkel kopogtathat a Forma-1-ben – vagy éppen nála kopogtathatnak így. Elég csak megnézni Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri vagy épp Gabriel Bortoleto példáját, akik mind ott vannak az F1-mezőnyben.

Hasonló úton jár az F3 tavalyi bajnoka, Rafael Camara is, és hasonló lehet a sorsa a Motorsport.com szerint. A brazil versenyző a Ferrari versenyzőakadémiájának tagja, és jelenleg a Forma-2-es bajnokság harmadik helyén áll, a hírek szerint pedig már kivetették rá hálójukat az F1-es csapatok.

A többes szám indokolt. Az első istálló, mellyel kapcsolatba hozták a nevét, a Cadillac: az új amerikai csapatnál már korábban is felmerült, hogy valamelyik versenyzőjüktől megválhatnak, leginkább Valtteri Bottas helye inogott. Noha a csapatnak van egy saját nevelése az amerikai Colton Herta személyében, az IndyCarból érkező, 2000-es születésű versenyző az F2-ben nem váltotta meg eddig a világot – miközben Camara öt évvel fiatalabb, és ugyanannyi – zéró – Forma-2-es tapasztalattal már négy időmérős siker, valamint két főfutamos győzelem áll a neve mellett.

Camara szolgálatai iránt azonban a Haas is érdeklődhet. Itt annyiban más a felállás, hogy a másik amerikai istálló nem egyedül a brazilban gondolkodik, hanem a McLaren tehetsége, Leonardo Fornaroli is opció lehet számukra – az olasz már vezette is a csapat korábbi versenygépét. Egyes források szerint a két ifjoncot augusztusban Portugáliában együtt tesztelheti a Haas, egyfajta szétlövést tartanak köztük, a jobb versenyzőnek pedig esélye lehet arra, hogy átvegye Esteban Ocon helyét.

Visszatérve Camarára, meg kell emlékeznünk a ferraris hátszélről, mint tényezőről. Ez a Haasnál nem ismeretlen: egyrészt a két istálló közt technikai partnerség is van, másrészt Oliver Bearman is Ferrari-neveltként autózik ott, és a csapat korábban is biztosított már lehetőséget a Scuderia ifjoncainak – Leclerc is az ő autójukban debütált szabadedzésen. A Cadillac esete azonban új lenne: noha ők is Ferrari-erőforrást használnak, míg nem készül el a sajátjuk, könnyen lehet, hogy egy ilyen pilótaigazolás utat nyithat esetükben is egy technikai kapcsolat felé.