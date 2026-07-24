Szinte rá sem lehet ismerni a legújabb, katonai célokra fejlesztett Scania teherautókra. A svéd gyártó ugyanis olyan fülkét mutatott be, amely meglehetősen komoly ballisztikus védelemmel rendelkezik. Nem egy teljesen új platformról van szó, hanem a civil és katonai teherautók alvázára fejlesztett, megerősített védelemmel rendelkező kabinról.

Az új kabin a 4×4-es, 6×6-os és 8×8-as hajtásképletű alvázakhoz érhető el, és első ránézésre szinte semmi nem árulja el, hogy Scania teherautóról van szó – leginkább a lökhárító és a fényszórók formája utal a márkára. Az új fülke a NATO STANAG 4569 szabványt (jobban mondva annak első három szintjét) teljesíti. Ez azt jelenti, hogy a jármű védelmet élvez a különböző ballisztikai támadásokkal, valamint robbanásokkal szemben.

Egészen pontosan az 1-es szint a kézifegyverekkel szembeni védelmet írja elő, a 2-es a páncéltörő gyújtólőszerek elleni ellenállást követeli meg, és azt is, hogy a fülke túléljen egy, a jármű alatt bekövetkező robbanást. A 3-as szint pedig már ennél magasabb követelményrendszert foglal magában, amelyben már benne van a nagy teljesítményű páncéltörő lőszerek elleni védelem és akár 8 kilogramm TNT erejével felérő aknarobbanás elviselése is, ha az a kerék vagy a jármű alatt történik. A moduláris felépítésnek köszönhetően a védelmi csomag konkrét feladathoz és bevetési profilhoz igazítható.

Sőt, az ezzel a kabinnal szerelt katonai teherautók vasúton is biztonságosan és akadály nélkül szállíthatók. Nem akadnak fenn alagutakban vagy az infrastruktúrában.

A Scania szerint a védelmi célokra fejlesztett teherautók ugyanazokkal a szervizstruktúrákkal tarthatók üzemben, mint a civil típusaik, ami jelentősen növeli az üzemkészséget, és csökkenti az életciklus költségeét, akár belföldi, akár külföldi használatról van szó.